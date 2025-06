Rumor: iPhones “17” e “17 Air” terão telas de 120Hz, mas sem ProMotion

Há muitos anos bastante aguardada pelos usuários para os modelos mais básicos dos iPhones, uma tela com taxa de atualização de 120Hz provavelmente chegará neste ano — mas ela poderá vir com uma limitação importante.

De acordo com o leaker Fixed Focus Digital em uma publicação na rede social Weibo, fontes confiáveis apontam que os “iPhones 17 e 17 Air” terão mesmo uma tela com refresh rate de 120Hz, mas ela não será variável.

Caso confirmado, isso significa que teremos apenas uma “tela comum” com a taxa de atualização maior, mas sem a tecnologia ProMotion, que faz a taxa variar a depender da tarefa que estiver sendo realizada no aparelho.

Ao contar com uma tela com taxa de atualização maior, a interface dos futuros aparelhos certamente será mais fluida que a dos modelos atuais, mas também deverá consumir mais bateria que as dos modelos Pro, uma vez que ela ficará sempre sendo atualizada na frequência de 120Hz.

Outra consequência, como observado pelo MacRumors, seria a falta do suporte à Tela Sempre Ativada (Always-On Display) nos modelos mais baratos, já que o recurso depende da variação da taxa de atualização para funcionar nos iPhones.

A nova informação contraria alguns rumores recentes os quais afirmavam que a tecnologia ProMotion chegará também aos aparelhos de entrada. Resta saber, no final, quem estará certo nessa “guerra de versões”.

