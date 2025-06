“The Studio”, do Apple TV+, é prestigiada nos Gotham TV Awards

A série “O Estúdio” (“The Studio”), do Apple TV+, foi prestigiada na categoria de Série de Comédia Revelação nos Gotham TV Awards, premiação organizada pelo The Gotham Film & Media Institute que chegou à sua segunda edição neste ano (não confundir com os Gotham Awards).

Trata-se de uma das categorias principais da premiação, ao lado das de Série de Drama Revelação (vencida por “The Pitt”, do HBO Max), de Minissérie Revelação (“Adolescência”, da Netflix) e Filme Original (“Pee-wee Herman – Por Trás do Personagem”, do HBO Max).

Única série do Apple TV+ premiada, “O Estúdio” desbancou as séries “A MELHOR FAMÍLIA FELIZ DOS EUA” (Amazon Prime Video), “O Professor” (FX), “Fantasmas” (HBO) e “Muito Esforçado” (Amazon Prime Video) na categoria — que também foi a única vencida pelo serviço da Maçã.

A série acompanha a saga de Matt Remick (Seth Rogen), o recém-nomeado chefe da Continental Studios que, desesperado para atrair a aprovação de celebridades, trabalha com sua equipe executiva para conciliar as demandas corporativas com as ambições criativas enquanto tentam manter os filmes relevantes.

“The Studio” conta com Evan Goldberg, Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Perez e Rogen como criadores e produtores executivos. Este último papel também é desempenhado por Josh Fagan e Alex McAtee.

