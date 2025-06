TikTok facilita a personalização dos conteúdos no feed “Para você”

O TikTok anunciou hoje a chegada de novidades que buscam dar tanto a usuários comuns quanto a criadores de conteúdo e artistas mais controle sobre suas experiências na plataforma.

Publicidade

Todas essas novidades já começaram a ser liberadas para usuários mundialmente, incluindo quem usa a rede social no iOS/iPadOS.

Personalização do algoritmo

O primeiro recurso, chamado Manage Topics, é focado mais no grande público e dá aos usuários a chance de decidir quais tipos de vídeos devem aparecer mais no feed “Para você” (“For You”).

Acessível em Configurações e privacidade » Preferências de conteúdo, ele lista temas populares, como “Artes criativas”, “dança” e “esportes”, os quais são acompanhados de um slider cada.

Divulgação/TikTok

Para dizer ao algoritmo do TikTok que você deseja ver mais conteúdos de um determinado tema, basta arrastar o seu respectivo slider para a direita (e vice-versa). Mas, se por acaso você estiver feliz com o atual nível de recomendação de um tema, basta deixar o slider no centro e nenhuma alteração será realizada.

Publicidade

Segundo o TikTok, o algoritmo não vai simplesmente parar de recomendar um tipo específico de conteúdo caso o usuário arraste o seu slider todo para a esquerda, e sim apenas diminuir a frequência com a qual ele aparece no seu feed.

Filtros “turbinados”

A segunda novidade da vez são os Smart Keyword Filters, que chegam para ser uma evolução do atual sistema de filtragem de palavras-chave da rede social.

Divulgação/TikTok

Agora, o recurso dará ao usuário a opção de usar inteligência artificial para bloquear também sinônimos de uma palavra e não apenas o termo em si. De acordo com a plataforma da ByteDance, a novidade mostrará quais palavras adicionais estão sendo bloqueadas além daquela que o usuário digitou.

Publicidade

O TikTok também disse que aumentará para 200 o limite máximo de palavras que podem ser filtradas no seu app, tornando a ferramenta ainda mais poderosa.

Hub para artistas

Por fim, temos o TikTok for Artists, uma nova plataforma focada em músicos e gravadoras feita para dar insights sobre o desempenho de canções na plataforma, além de dados de engajamento.

Divulgação/TikTok

Os dashboards exibidos, segundo a rede social, são atualizados diariamente e focam em coisas como a performance de músicas e posts, dados demográficos dos seus seguidores, dicas e atalhos de suporte.

Publicidade

E para complementar o uso desse hub, o TikTok também liberou a ferramenta Pre-Release (Pré-Lançamento, em tradução direta) que, como seu nome indica, ajuda artistas a divulgarem uma música que ainda não foi lançada, com atalhos para o Spotify e o Apple Music.

Divulgação/TikTok

O TikTok for Artists pode ser acessado nessa página.

via TechCrunch [1, 2]