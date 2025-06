visionOS poderá oferecer suporte completo a controles espaciais

Corroborando informações divulgadas no fim do ano passado de que o Vision Pro poderá ganhar suporte a controles do Sony PlayStation VR2, o 9to5Mac descobriu que a Apple poderá expandir o suporte aos controles espaciais no visionOS.

Isso significa que, quando os usuários estiverem navegando pela App Store do headset e se depararem com um título que requer o uso de um controle espacial (ou controles do PlayStation e do Xbox), além do “selo” que indica essa exigência, o visionOS também mostraria alertas sobre isso.

Isso também indica que os jogos distribuídos para o Vision Pro poderão ganhar um suporte a nível de sistema dentro da App Store e do visionOS. A reportagem, porém, não confirmou se a expansão do suporte será anunciada na WWDC25 (na próxima semana) ou posteriormente.

Vale notar que já é possível conectar controles de terceiros ao Vision Pro, incluindo a opção de personalizar o layout dos botões para títulos específicos.

