Apple divulga playlist temática em preparação para a WWDC25

A Apple liberou ontem uma playlist no Apple Music feita para quem está ansioso pela edição de 2025 da Worldwide Developers Conference (WWDC), que terá o seu pontapé inicial na próxima segunda-feira (9/6) com a sua tradicional keynote de abertura.

Composta por 20 canções, a lista de reprodução chega para dar o tom do evento, que deverá ser marcado pelo anúncio do maior redesign dos sistemas operacionais da Apple desde a introdução do iOS 7, em 2013.

Intitulada “WWDC25: Olá”, a playlist conta com uma capa que segue a identidade visual divulgada pela Maçã em conjunto com o convite do evento. Como é possível notar, ela conta com elementos translúcidos que lembram bastante o visionOS — que, segundo rumores, será a grande referência desse verdadeiro banho de loja que o iOS, o iPadOS, o macOS, o watchOS e o tvOS deverão receber.

Prepare-se para a edição deste ano do maior evento da Apple para desenvolvedores.

Com pouco mais de uma hora de duração, essa playlist traz hits muito populares no momento, como a recém-lançada música “What Was That”, da cantora neozelandesa Lorde, e “party 4 u”, da cantora britânica Charli xcx — e que tem feito muito sucesso nas redes sociais, apesar de ter sido lançada em 2020.

A keynote de abertura da WWDC25 deverá levar cerca de duas horas e está marcada para começar às 10h da manhã de Cupertino, 14h em Brasília e 18h em Lisboa na próxima segunda-feira.

