Apple perde recurso contra links para pagamentos externos na App Store americana

A Apple perdeu o recurso na sua homérica disputa contra a Epic Games que suspenderia a ordem judicial a qual permite que desenvolvedores da App Store nos Estados Unidos direcionem usuários à web para realizar compras internas em aplicativos sem pagar a famosa comissão à empresa.

O Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA rejeitou hoje, segundo informações da Reuters, o pedido da Apple para suspender as disposições — enquanto ela recorre da ordem emitida em abril passado pela juíza Yvonne Gonzalez Rogers.

Na ocasião, a magistrada ordenou que a Apple encerrasse diversas práticas que, segundo ela, visavam burlar a liminar que permitia aos desenvolvedores adicionarem links externos em seus apps. Entre essas medidas estava a cobrança de uma taxa de 27% sobre compras fora da App Store.

Em sua apelação, a Apple afirmou que a decisão impedia a empresa de “exercer controle sobre aspectos essenciais das suas operações comerciais” e a forçava a oferecer acesso gratuito aos seus serviços.

Com relação à decisão mais recente, a Apple declarou: “Estamos decepcionados com a decisão de não suspender a ordem do tribunal distrital e continuaremos a defender nosso caso durante o processo de apelação. Como já dissemos, discordamos veementemente da decisão do tribunal distrital.”

A companhia disse, por fim, que seu objetivo é “garantir que a App Store continue sendo uma oportunidade incrível para desenvolvedores e uma experiência segura e confiável para nossos usuários.”