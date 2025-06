Apple reajusta preços da App Store no Brasil; Final Cut Pro vai a R$2 mil

A Apple atualizou recentemente sua tabela de conversão de preços fixos da App Store — o que significa que alguns aplicativos tiveram seus preços reajustados aqui no Brasil, com aumentos que podem ultrapassar os 40%, a depender do valor original do app.

Publicidade

A popular opção de US$0,99 da App Store americana, por exemplo, agora é convertida automaticamente para R$6,90 por aqui, e não mais para R$4,90, como era até pouco tempo (aumento de 41%). Por outro lado, o preço equivalente a US$4,99 foi de R$27,90 para R$29,90 (+7%).

Um exemplo de aumento significativo de preço é o do Final Cut Pro, aplicativo de edição da própria Apple. Custando originalmente US$299,99, o aplicativo saltou de R$1.499,90 para R$1.999,90 aqui no Brasil — um aumento de cerca de 33%, que é bastante considerável, dado o preço do app.

Eis alguns dos preços reajustados:

Preço em dólar Preço atualizado em real US$0,99 R$6,90 US$1,99 R$12,90 US$2,99 R$19,90 US$3,99 R$24,90 US$4,99 R$29,90 US$9,99 R$59,90 US$24,99 R$149,90 US$49,99 R$299,90 US$99,99 R$599,90 US$299,99 R$1.999,90 US$399,99 R$2.499,90

Vale destacar que nem todos os aplicativos desenvolvidos no exterior tiveram seus preços reajustados, apenas aqueles que optaram por seguir a conversão automática de preços da App Store, uma vez que os desenvolvedores podem optar por cobrar menos em determinados mercados.

Essa, inclusive, costuma ser uma prática comum principalmente em mercados emergentes como o brasileiro, onde o poder de compra por serviços e apps é bem menor em relação a países mais desenvolvidos.