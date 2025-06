Bezel 3.0 chega com modo tela cheia e suporte a mais idiomas

O Bezel é um app para macOS que espelha iPhones, iPads e Apple TVs na tela do Mac. Hoje, ele ganhou uma atualização importante, chegando à versão 3.0 com melhorias voltadas para profissionais e criadores de conteúdo.

A atualização traz um modo tela cheia para visualização sem distrações, uma tela de boas-vindas redesenhada e suporte a mais nove idiomas (alemão, árabe, chinês, coreano, espanhol, francês, holandês, inglês e japonês). O app também ganhou um novo ícone e suporte aprimorado na Apple TV e no Vision Pro.

Lançado em 2023, o Bezel permite que usuários exibam, gravem e capturem telas de dispositivos em seus Macs com alta precisão de resolução — até as molduras que aparecem combinam com a cor do iPhone conectado ao Mac.

O aplicativo é popular entre desenvolvedores e criadores de conteúdo para demonstrações, revisões de design e gravação de tutoriais. Sua função, vale lembrar, foi levada de forma nativa aos Macs com o macOS Sequoia 15.

Desenvolvido pelos criadores independentes Tom Lokhorst e Mathijs Kadijk, na época o Bezel foi criado para simplificar o compartilhamento das telas de dispositivos iOS de forma fluida — e ele, de fato, cumpre bem o que se propõe a fazer.

O app oferece um teste gratuito ilimitado com marca d’água, enquanto a versão completa custa R$150/ano. Ele está disponível na Mac App Store ou em getbezel.app e requer o macOS Ventura 13 ou superior.