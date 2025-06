Brasil foi o 3º país que mais solicitou dados à Apple no 1º semestre de 2024

A Apple divulgou hoje seu mais recente novo Relatório de Transparência, referente aos seis primeiros meses de 2024 (de 1º de janeiro a 30 de junho). O documento [PDF] mostra quantos pedidos de acesso a dados de usuários a empresa recebeu de governos e entidades privadas ao redor do mundo — e o que foi, de fato, entregue.

De forma mais interativa e acessível, a empresa também mantém uma página detalhando esses dados. Por lá, a gigante diz estar comprometida com a privacidade e segurança dos seus usuários. Segundo ela, todos os pedidos são analisados pela equipe jurídica, que só responde àqueles com base legal clara.

O Brasil apareceu com destaque no relatório do semestre em questão. Segundo a empresa, foram 8.776 pedidos de informações sobre dispositivos, o terceiro maior número do mundo e o primeiro na América Latina, envolvendo 42.276 dispositivos diferentes.

A Maçã disse ter atendido a 78% desses pedidos, que normalmente buscam identificar quem está usando um iPhone, iPad ou outro dispositivo da marca, ou entender como esses aparelhos se conectam aos serviços da empresa.

Além disso, o Brasil fez 3.664 pedidos de dados de contas, cobrindo 17.884 contas de usuários. A empresa forneceu informações em 71% dos casos, sendo que 1.781 dessas solicitações resultaram na entrega de conteúdos armazenados — como emails, backups e fotos. Esses dados geralmente são solicitados em investigações criminais.

Tipo de solicitação Solicitações recebidas Identificadores especificados nas solicitações Solicitações com dados fornecidos Percentual de solicitações com dados fornecidos Dispositivo 8.776 42.276 6.808 78% Identificador financeiro 12 68 2 17% Conta 3.664 17.884 2.619 71% Push token 0 0 0 – Emergencial 67 – 55 82% Fonte: Apple

Outro dado curioso: autoridades brasileiras também pediram acesso a informações financeiras. Foram 12 pedidos envolvendo 68 identificadores (como números de cartão de crédito). A Apple respondeu em apenas 17% dos casos, geralmente relacionados a compras suspeitas de produtos ou serviços da empresa.

O relatório também mostra que o Brasil fez 264 pedidos para preservação de dados enquanto obtinha autorização legal para acesso completo. Esses pedidos cobriram 762 contas, e a companhia preservou os dados de 407 delas. Ela pode manter esses dados por 90 dias, prorrogáveis por mais 90 mediante solicitação formal.

Por fim, houve ainda 67 pedidos de emergência, usados em casos de risco iminente de morte ou lesão grave. A gigante disse ter atendido a 82% dessas situações, um índice relativamente alto quando comparado a outros países.

EUA lideram lista de solicitações

Como de costume, os Estados Unidos continuam liderando em volume de solicitações enviadas à Apple. No primeiro semestre de 2024, autoridades americanas fizeram mais de 12 mil pedidos relacionados a dispositivos, envolvendo cerca de 42 mil aparelhos — com dados fornecidos em 86% dos casos.

No quesito contas de usuário, foram 12.812 solicitações, abrangendo 40 mil contas, com 90% de taxa de resposta. Muitos desses pedidos incluíam conteúdo armazenado no iCloud, como emails, fotos e backups — sempre exigindo mandado judicial com causa provável.

A Apple também recebeu mais de 1.300 pedidos de dados financeiros, normalmente relacionados a fraudes, respondendo a 69% deles. Além disso, o relatório aponta o recebimento de pedidos ligados à segurança nacional, como os da FISA (com e sem conteúdo), afetando dezenas de milhares de contas.

Tipo de solicitação Solicitações recebidas Identificadores especificados nas solicitações Solicitações com dados fornecidos Percentual de solicitações com dados fornecidos Dispositivo 12.043 42.747 10.377 86% Identificador financeiro 1.341 6.366 930 69% Conta 12.812 40.015 11.567 90% Push token 129 370 36 28% Emergencial 793 – 601 76% Fonte: Apple

Números de Portugal são menores

Já Portugal apareceu com números bem mais modestos no relatório. Foram 376 pedidos de dispositivos, relacionados a 450 aparelhos, e a Apple respondeu em apenas 1% dos casos.

Em relação a identificadores financeiros, foram feitos 39 pedidos, envolvendo 178 dados, com sucesso em 41% das solicitações. Houve ainda 23 pedidos de dados de contas, abrangendo 47 usuários, com dados fornecidos em 39% das vezes — inclusive com conteúdo em três casos.

O país também fez um pedido de preservação de dados e dois pedidos emergenciais, mas nenhum resultou no fornecimento de informações.

Tipo de solicitação Solicitações recebidas Identificadores especificados nas solicitações Solicitações com dados fornecidos Percentual de solicitações com dados fornecidos Dispositivo 376 450 4 1% Identificador Financeiro 39 178 16 41% Conta 23 47 9 39% Push token 0 0 0 – Emergencial 2 – 0 0% Fonte: Apple

De acordo com a Apple, todos os usuários são notificados sempre que seus dados forem requisitados — exceto quando impedida por lei ou em situações críticas, como risco de vida ou segurança infantil.

O relatório da Apple ainda traz dados sobre pedidos de exclusão de contas, informações de provedores de conteúdo digital, entre outros temas. Aos interessados, o Relatório de Transparência pode ser conferido aqui [PDF].

