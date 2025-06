CEO da Epic acreditava que briga com a Apple duraria “poucas semanas”

Quando a Apple removeu Fortnite da App Store em 2020 após a Epic Games introduzir um sistema de pagamentos próprio dentro do jogo (coisa que não era permitida na época), muita gente nem imaginava que o game fosse passar tanto tempo indisponível para donos de iPhones e iPads — incluindo, vejam só, Tim Sweeney, CEO da desenvolvedora estadunidense.

Publicidade

Em uma entrevista ao The Verge, o executivo comentou que, quando liberou essa famigerada atualização, ele até esperava algum tipo de retaliação por parte da Apple, mas não acreditava que Fortnite fosse passar mais do que algumas semanas fora da App Store:

Eu esperava que conseguíssemos uma liminar contra a Apple por bloquear o Fortnite e que ficaríamos fora do ar por apenas algumas semanas. Mas o processo judicial se arrastou e ficamos fora do ar por cinco anos.

Agora que o jogo está de volta à loja da Maçã, no entanto, o executivo parece ter grandes planos para o seu futuro — principalmente porque, segundo ele, em breve ele será jogado “primariamente no mobile”.

Ainda na mesma entrevista, o vice-presidente executivo do ecossistema de Fortnite, Saxs Persson, disse que, agora que o jogo retornou oficialmente ao iOS, ele “voltou a ser parte da vida de todos”, o que teria motivado a equipe de desenvolvimento do jogo a otimizá-lo ainda mais para as telas pequenas dos iPhones. “As portas estão abertas agora, e podemos realmente ir e melhorar o jogo a cada dia”, completou.

Publicidade

Como sabemos, embora tenha sofrido derrotas em certos aspectos do seu processo contra a Apple, a Epic conseguiu fazer com que a justiça dos Estados Unidos obrigasse a gigante de Cupertino a permitir que ela incluísse um sistema de pagamentos próprio dentro do jogo — escapando, assim, da taxa de até 30% da App Store para compras internas. Acontece que, pelo menos por enquanto, o sistema de pagamentos da Epic ainda não caiu nas graças do público, já que, segundo o próprio Sweeney, 60% dos jogadores ainda optam pela solução da Apple para comprar V-Bucks (a moeda interna de Fortnite).

Isso, vale notar, tem acontecido apesar de a Epic oferecer algumas vantagens para quem opta por usar o seu sistema de pagamentos proprietário por meio do programa Epic Rewards. O CEO, no entanto, parece otimista de que esse cenário mudará logo, já que, ainda de acordo com ele, muitos jogadores de Fortnite têm um método de pagamento alternativo associado às suas contas no PlayStation e no Xbox, o que deverá facilitar a adoção desse tipo de pagamento no iOS.