Como criar lembretes recorrentes no app Lembretes [iPhone, iPad, Apple Watch e Mac]

O aplicativo nativo Lembretes (Reminders) possui algumas dicas bem bacanas que podem deixar a sua experiência ainda melhor. Um desses exemplos está relacionado à criação dos chamados lembretes recorrentes.

Eles são ideais para quem precisa ser lembrado de alguma coisa todos os dias, todas as semanas, quinzenalmente, todos os meses, anualmente ou até de forma personalizada, por exemplo. Assim, basta criar um lembrete para ser alertado sempre que quiser.

Veja como é supersimples fazer isso! 😊

Como criar lembretes recorrentes no iPhone/iPad

Abra o app Lembretes e crie um novo ou toque em cima de um lembrete que já esteja por lá.

Vá até o “i” e selecione “Repetir”. Por fim, escolha o período em que deseja que o lembrete seja recorrente:

Nunca

Diariamente

Dias de Semana

Fins de Semana

Semanalmente

Quinzenalmente

Mensalmente

A Cada 3 Meses

A Cada 6 Meses

Anualmente

Ou, se preferir, toque em “Personalizado” para uma opção mais precisa. Volte até “Detalhes” e toque em “OK” para salvar.

Como criar lembretes recorrentes no Apple Watch

Após ter adicionado o lembrete, toque nele, vá até “Editar”, em “Repetir” e escolha o período desejado.

Como criar lembretes recorrentes no Mac

Com o app aberto, passe o mouse em cima do lembrete já adicionado ou crie um novo — para clicar no “i”.

Use o menu suspenso ao lado de “Repetição” para fazer a escolha desejada.

Vale notar que, no caso de lembretes recorrentes, os futuros não aparecerão de imediato na sua lista. Ele só criará um novo, dentro do período estipulado por você, somente quando você concluir o próximo.

Isso evita que você fique com uma lista infinita de lembretes pendentes no seu app. 😉