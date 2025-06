Como criar um lembrete dentro do app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Além de poder usar o próprio aplicativo ou a Siri, há uma outra maneira de criar lembretes no seu iPhone, iPad ou Mac. E isso envolve o aplicativo Mensagens (Messages) desses aparelhos.

Isso ocorre quando uma mensagem enviada ou recebida contém uma solicitação para se fazer alguma coisa em um certo horário, como “Me ligue às 18h”. Veja, a seguir, como usar isso na prática! 📋

Abra uma conversa no Mensagens e identifique uma que contenha a solicitação (como no exemplo acima) — que aparecerá sublinhada.

Depois, no iPhone/iPad, toque em cima da data e do horário e vá em “Adicionar aos Lembretes”.

Já no Mac, clique com o botão direito do mouse em cima da data e do horário e vá até “Criar Lembrete”.

Preencha os detalhes do lembrete e toque/clique em “Adicionar” para salvar.

Prontinho! 🗓️