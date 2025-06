Focado em idosos, novo recurso da Uber simplifica interface do aplicativo

A Uber anunciou hoje uma nova ferramenta chamada Conta Sênior (Senior Accounts), que simplifica a interface do seu app de modo a torná-la mais amigável para usuários com mais de 60 anos de idade os quais não tenham muita habilidade com smartphones.

A novidade faz parte do recurso de Perfil Familiar do serviço, podendo ser ativada e configurada por um parente do idoso que usará o serviço diretamente das configurações do app.

Entre as mudanças mais óbvias ativadas pelas Contas Sênior, estão coisas como ícones e letras maiores, que deverão ser úteis para quem já não enxerga mais tão bem. No entanto, há também alterações mais profundas, como uma diminuição do número de passos necessários para solicitar e uma opção para pedir a ajuda de um familiar caso haja alguma dúvida.

Em um comunicado à imprensa, a diretora-geral da Uber, Silvia Penna, disse que “a tecnologia deve ser um facilitador, e não algo que complique a vida, principalmente para pessoas mais velhas”. E completou: “Com a conta sênior, usuários idosos podem se manter ativos, independentes e conectados de um jeito fácil.”

Para ativar o recurso, basta abrir o app da Uber e ir até Configurações » Configure seu Perfil Familiar » Continuar » Convidar Familiar. Feito isso, é só adicionar o idoso que fará as viagens ao seu Perfil Familiar e, em seguida, ativar a Conta Sênior.

No Brasil, novidade começará a ser liberada amanhã em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE). Ainda não há previsão de lançamento em outras cidades e regiões.

As Senior Accounts também serão liberadas nos Estados Unidos, em Portugal e em outros seis países espalhados pela América do Norte, América do Sul, África, Ásia e Europa.

