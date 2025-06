Google Meet agora permite compartilhar conteúdos de uma segunda câmera

O Google anunciou hoje melhorias e um novo recurso para o Meet que permite aos usuários apresentar conteúdos de uma segunda câmera (externa ou não) durante as reuniões, facilitando a vida daqueles que utilizam sistemas de produção externos ou outras câmeras dedicadas para conteúdos de vídeo.

Segundo a empresa, a apresentação de conteúdo de uma segunda câmera suporta resolução de até 1080p a 30 quadros por segundo.

Entre as melhorias, o Google afirma que iniciar o compartilhamento de tela do Meet pelo desktop, pela janela ou pelo guia está “mais rápido do que antes”, bem como que a qualidade do vídeo durante o compartilhamento de tela está mais nítida e proporciona um melhor manuseio de cenas dinâmicas, como texto em rolagem ou conteúdo de vídeo.

Ademais, para minimizar interrupções, qualquer apresentação anterior agora será retomada automaticamente se um segundo apresentador parar de compartilhar a sua tela. Por fim, o botão de compartilhamento de tela agora está “maior e posicionado de forma mais intuitiva com outros controles principais”.

A novidade estará disponível nas próximas semanas para usuários do Google Workspace (individuais, educacionais, Business e Enterprise).

via 9to5Google