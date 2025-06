Liberação da Apple Intelligence na China é afetada pela guerra comercial com os EUA

Não bastasse a Apple ser uma das empresas americanas mais afetadas pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, agora até mesmo o lançamento dos recursos de inteligência artificial da empresa no país asiático — em parceria com o Alibaba — está sendo travado por um órgão regulador chinês, segundo o Financial Times.

De acordo com a reportagem, diversos “produtos de IA” desenvolvidos pelas empresas foram submetidos à autoridade chinesa de internet para aprovação, mas seus pedidos estão paralisados ​​na Administração do Ciberespaço da China (CAC, na sigla em inglês).

O processo de aprovação do CAC, que normalmente envolve testes oficiais de modelos de IA, é obrigatório para todas as empresas que buscam oferecer serviços do tipo ao público na China. Até o momento, o órgão aprovou mais de 300 modelos de IA nacionais para uso.

Porém, segundo fontes anônimas da matéria, o órgão está levando mais tempo para analisar quaisquer acordos ou parcerias relacionados aos EUA, especialmente em áreas como IA. Ademais, também é necessária a aprovação final pelo órgão superior do Conselho de Estado, que também está envolvido nas negociações comerciais entre os dois países.

Fato é que o atraso no lançamento da Apple Intelligence na China está prejudicando a Maçã, ainda mais em meio a uma concorrência crescente de rivais chinesas como HUAWEI, Xiaomi, OPPO e vivo — porém, a empresa tenta reverter esse cenário.