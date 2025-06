“Stick”, série com Owen Wilson, é a estreia do dia no Apple TV+

Chegou hoje ao Apple TV+ a aguardada série “Stick”, nova comédia estrelada e produzida por Owen Wilson, que também assume o papel principal na produção criada por Jason Keller.

Wilson interpreta Pryce Cahill, um ex-jogador de golfe cuja carreira foi interrompida há duas décadas. Desde então, sua vida entrou em declínio, principalmente após o fim do seu casamento e da sua demissão de uma loja de artigos esportivos.

É nesse momento que surge uma improvável chance de redenção: Pryce decide apostar tudo em Santi (Peter Dager), um adolescente de 17 anos talentoso, mas cheio de problemas. A parceria entre os dois promete transformar não só suas trajetórias profissionais, mas também a vida pessoal de cada um.

Confira o trailer dublado:

Com um elenco de peso que inclui Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant, a série também conta com participações especiais de estrelas do golfe como Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa e Wyndham Clark.

O público ainda verá rostos conhecidos da narração e personalidades da mídia esportiva, como Jim Nantz, Trevor Immelman, Matt Scharff, Brad Dalke, Garrett Clark e o aficionado de golfe Dan Rapaport.

Dirigida por um time de peso que inclui Valerie Faris, Jonathan Dayton, David Dobkin, Jaffar Mahmood, M.J. Delaney e John Hamburg, “Stick” promete ser mais que uma série sobre esportes: é uma jornada divertida e emotiva sobre fracassos, segundas chances e a improvável amizade entre dois perdedores com tudo a provar.

Com produção executiva de Keller, Wilson, Ben Silverman, Guymon Casady e outros nomes já consagrados da indústria, a série deverá agradar tanto os fãs de comédias quanto os apaixonados por golfe. ⛳️

O título já chega com os três primeiros episódios disponíveis e dá início a uma temporada com mais sete episódios, os quais serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras, até o dia 23 de julho. 🍿

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

