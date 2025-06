Telegram agora permite cortar áudios, compartilhar imagens em HD e mais

O Telegram anunciou recentemente mais uma atualização recheada de novidades, as quais abrangem partes importantes do app como os canais, os grupos, as mensagens de voz, o envio de imagens, os stories e as enquetes.

Começando pelos canais, agora os participantes podem enviar mensagens diretas para os proprietários e administradores, as quais aparecem em uma interface otimizada e separada dos chats tradicionais.

A ativação do recurso é opcional para os administradores, que podem também ativar uma taxa a ser paga pelos usuários por cada mensagem “para manter as conversas gerenciáveis e significativas”.

Pulando para os grupos, agora os tópicos contam com uma nova opção de exibição (em abas), para além das listas tradicionais. Elas podem ser ativadas tanto no formato de barra lateral quanto como guias na parte superior.

Mais minimalista, esse novo formato permite alternar facilmente entre diferentes tópicos — sem a necessidade de voltar uma tela para acessar a lista completa e, só então, selecionar um novo assunto.

Quanto às mensagens de voz, agora é possível selecionar um fragmento exato de uma gravação antes do envio, permitindo cortar trechos desnecessários e possibilitando continuar a gravação mesmo em casos de erro.

A opção aparece ao tocar no novo botão de pausa enquanto a conversa é gravada no modo “trava” (ao deslizar para o cadeado na parte superior). Após cortar o áudio, ainda é possível gravar seções adicionais tocando no ícone de microfone.

Agora também é possível enviar imagens em alta definição (HD) no modo de envio normal (sem ser como arquivo). As nova opção dá às imagens 4 vezes mais pixels que a mais simples, enquanto consume menos de 0,5MB de dados.

O Telegram também passou a permitir o compartilhamento de imagens nos stories a partir da tela de compartilhamento tradicional do iOS — o que significa que é possível publicar um story a partir de qualquer local do sistema.

Por fim, as enquetes foram atualizadas e agora oferecem suporte para até 12 opções. Também passou a ser possível enviar enquetes para as Mensagens Salvas, visando uma consulta futura ou compartilhamento com outros chats.

As novidades já estão disponíveis na versão 11.12 do app, a qual pode ser baixada gratuitamente na App Store.