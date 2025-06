★ Vídeo: HAYLOU Mori Pro, fones bem acessíveis com cancelamento ativo de ruído

Todos sabemos que os AirPods são excelentes, mas todos também sabemos que eles custam os olhos da cara.

E que tal uma opção que provavelmente cabe no seu bolso, tem um design legal (inclusive nas cores preta ou branca) e ainda conta com um cancelamento ativo de ruído que promete reduzir sons indesejados em até 43dB?!

Esse é o Mori Pro, da HAYLOU:

Esses fones TWS são equipados com seis microfones, tanto para o clássico ANC quanto para o ENC — neste caso, redução de ruídos durante chamadas telefônicas ou via FaceTime, por exemplo.

Com o ANC desligado, a HAYLOU promete uma autonomia de 35 horas para a bateria dos fones. Eles também contam com um modo de baixa latência para vídeos e jogos, visto que são equipados com Bluetooth 5.4.

O HAYLOU Mori Pro está disponível com um excelente preço no AliExpress, já num armazém localizado no Brasil e com entrega rápida. Em cima disso, você pode usar o cupom MACT016 para obter mais US$7 de desconto — mas é somente até 14 de junho! 😉

