WhatsApp lança novas cores para os temas de conversa no iOS

O WhatsApp atualizou ontem seu aplicativo para iOS com uma novidade que torna seus chats ainda mais personalizáveis. Tratam-se de 18 novas cores para os temas de conversa, algo que já está disponível na versão 25.17.70 do app.

Como destacado pelo WABetaInfo, a novidade eleva a quantidade de cores disponíveis de 20 para 38, trazendo mais versatilidade para os usuários na hora de definir um tema geral para o app ou para uma conversa individual.

Todas as cores disponíveis contam com variações para o tema claro e o escuro, se adequando com facilidade ao tema escolhido para o aplicativo (especialmente se ele está no modo automático, por exemplo).

De acordo com o WhatsApp, a novidade será lançada nas próximas semanas — o que significa que ela provavelmente ainda não está disponível para todos os usuários neste lançamento.