Alguns usuários estão relatando problemas com o Mail no iOS 18.5

Nos últimos dias, diversos usuários de iPhones (rodando o iOS 18.5) relataram alguns problemas de funcionamento do app Mail, com falhas ao abrir emails e telas em branco.

Publicações recentes no Reddit, no fórum de Suporte da Apple, no fórum do MacRumors e em outras plataformas mostram que muitas pessoas tiveram o mesmo problema. Elas alegam que as caixas de email não são carregadas ou atualizadas, e os emails não podem ser visualizados nem abertos.

A falha não parece estar relacionada a um modelo específico do iPhone — já que ocorreu com usuários de diferentes linhas — mas sim ao sistema operacional. Apesar de a causa específica ainda ser desconhecida, quase todos os usuários afetados estavam rodando o iOS 18.5 em seus dispositivos.

Por mais que a atualização de software tenha sido liberada há mais de três semanas, as primeiras reclamações sobre o possível bug apareceram há pouco tempo. Alguns comentários pontuaram que reiniciar os dispositivos pode resolver; outros, no entanto, escreveram que isso é uma solução temporária, e que depois de algum tempo os emails pararam de carregar novamente.

Ainda não se sabe se o problema foi causado por uma instabilidade no sistema ou se é, de fato, um bug do iOS 18.5. Até o momento, nada envolvendo o Mail foi identificado na página de status dos sistemas da Apple, mas é provável que seja resolvido em breve —seja por meio de uma nova atualização ou não.

via MacRumors