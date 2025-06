Apple aluga espaço em Mumbai para nova loja e expande parceria com a Tata India

De acordo com o The Hindu BusinessLine, a Apple India recentemente assinou um contrato de locação comercial premium no Sky City Mall — shopping em Borivali East (Mumbai) — para uma loja que, ao que tudo indica, será a segunda Apple Store da cidade.

Como informou o CRE Matrix, o contrato tem duração de 10 anos e 10 meses, e o tamanho do espaço é de aproximadamente 1.160 metros quadrados. O preço inicial pago no aluguel será de ₹17.35.104 (aproximadamente US$21.000, ou pouco mais de R$117.000 mensais) e haverá um período de isenção de 10 meses.

O documento foi registrado em 28 de maio de 2025, e também sela o compromisso da Apple de compartilhar 2% da sua receita trimestral no estabelecimento durante os primeiros 42 meses, percentual que depois desse período aumentará para 2,5% ao trimestre. As taxas de Manutenção de Área Comum (CAM) custarão ₹75 por metro quadrado.

A primeira Apple Store em Mumbai foi inaugurada em 2023 — e a empresa também possui uma outra loja em Nova Delhi, capital do país. Ela já havia anunciado, em outubro do ano passado, a intenção de abrir mais quatro lojas na Índia (mais precisamente em Pune, Bengaluru, Delhi e Mumbai).

Mais investimentos na Índia

Outra ação realizada pela Apple na Índia foi a expansão da sua parceria com a Tata India para serviços de reparo de iPhones e Macs. De acordo com a Reuters, a empresa contratou o Tata Group para assumir a responsabilidade de reparos pós-venda dos seus dispositivos no crescente mercado indiano.

O fortalecimento da parceria atribui à Tata o controle sob a ICT Service Management Solutions (subsidiária da Wistron) no reparo de hardware de dispositivos da Apple para consumidores. A transferência de responsabilidade da ICT para a Tata ainda está em andamento e, quando concluída, permitirá que os reparos sejam feitos em Karnataka, local onde a Tata já possui um campus de montagem de iPhones.

Com a ascensão das vendas de iPhones na Índia, o mercado de reparos do país tende a crescer e a Apple, apesar de contar com centros de serviço próprios, realiza apenas reparos básicos. Os dispositivos que apresentam problemas mais complexos são levados aos parceiros de reparos de confiança para diagnóstico e conserto.

A abertura de novas Apple Stores na Índia e a expansão da parceria com a Tata indicam que os planos de investimento da Apple no país continuam de pé e evidenciam as intenções da Maçã de aumentar a sua base de fabricação de iPhones por lá.

A Índia emergiu fortemente como mercado de fabricação alternativo à China em meio às questões tarifárias, e as recentes ações da Maçã demonstram a sua grande confiança no país para fabricar e exportar seus dispositivos.