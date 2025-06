Apple Arcade ganha versão exclusiva de UNO e outros 4 jogos

Chegaram hoje ao catálogo do Apple Arcade cinco novos jogos, incluindo UNO: Arcade Edition, WHAT THE CAR? (para o Apple Vision Pro), LEGO Hill Climb Adventures+, Lost in Play+ e Helix Jump+.

Vamos conhecer melhor cada um desses títulos?

UNO: Arcade Edition

Versão para o serviço da Maçã de um dos jogos de cartas mais populares da atualidade, UNO: Arcade Edition conta com um visual vibrante e oferece diversos modos de jogos — desde uma partida com as regras clássicas do jogo até uma versão com novas opções como Curinga, Trocar as Mãos e Batalha de Cores.

Trazendo os modos Partida Rápida, Jogos Personalizados e Um Jogador, o game ainda conta com molduras criativas, efeitos especiais e promete tornar cada partida uma experiência nova e divertida — tanto em jogos individuais quanto competindo com amigos e com a família.

WHAT THE CAR?

Desenvolvido especialmente para o Apple Vision Pro, WHAT THE CAR? é um jogo de corrida o qual usa um portal de TV flutuante com pernas e um volante expansível, o qual é manipulado diretamente pelas mãos dos usuários durante o uso do headset da Maçã, como se fosse um volante físico.

O objetivo do jogo, que conta com recursos espaciais que saltam da “tela”, é manobrar um carro de corrida que foge dos padrões convencionais e que tem recursos que mudam constantemente. Ele pode, por exemplo, ganhar pernas/asas ou até mesmo ficar gripado.

LEGO Hill Climb Adventures+

Como o próprio nome já sugere, LEGO Hill Climb Adventures+ é um jogo que junta toda a criatividade que já conhecemos do clássico LEGO com a jogabilidade baseada na física de Hill Climb Racing, permitindo correr, explorar e construir um caminho que passa por cenários dinâmicos.

Além de contar com paisagens rurais, montanhas e precipícios, o jogo também tem um elenco de minifiguras de LEGO, veículos com upgrades disponíveis equipados com recursos exclusivos, bem como segredos segredos escondidos que podem ser decifrados a cada nova curva.

Lost in Play+

Mais focado no público infantil, Lost in Play+ é um game com personagens coloridos e quebra-cabeças criados cuidadosamente, cujo objetivo é ajudar uma dupla de irmãos a encontrar o caminho de volta para casa, uma jornada na qual eles exploram florestas encantadas e fazem amizades com criaturas mágicas.

Sem diálogos e com uma jogabilidade que requer apenas apontar e clicar, o jogo é uma espécie de desenho interativo na qual, além dos quebra-cabeças inteligentes, também oferece aos jogadores uma série de minijogos e “surpresas que parecem sonhos” para fazer a fantasia ganhar vida.

Helix Jump+

Por fim, Helix Jump+ é uma versão recriada do clássico jogo arcade 3D exclusivamente para o Apple Arcade, o qual conta com uma reformulação na resposta tátil, aprimoramento nos efeitos visuais, bem como skins exclusivas e zero anúncios (ao contrário do jogo original).

A jogabilidade é bem simples, com o objetivo do jogo consistindo em guiar uma bola por torres em hélice e planejar o “momento certo de quicar com precisão para evitar armadilhas e quebrar plataformas em um desafio de ritmo e timing”.

Além da estreia dos jogos supracitados, o Apple Arcade também terá um evento especial no dia 26 de junho para o game Crie e Brinque da Crayola+, o qual incluirá uma missão interativa de sete dias com jogabilidade criativa e “momentos impagáveis de Paddington”.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.