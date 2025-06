Apple diz que não cobrou comissões de 90% das transações na App Store em 2024

A Apple divulgou há pouco dados de um novo estudo encomendado por ela sobre a App Store, que teria facilitado US$1,3 trilhão em faturamento e vendas para desenvolvedores em 2024.

Publicidade

Alvo frequente de órgãos reguladores do mundo todo, a loja não cobrou nenhuma comissão de desenvolvedores em 90% das transações feitas com a ajuda do seu sistema proprietário de pagamentos.

O estudo, conduzido pelo professor Andrey Fradkin, da Boston University Questrom School of Business, e pela Dra. Jessica Burley, da Analysis Group, também concluiu que as vendas de serviços e produtos digitais na App Store totalizaram uma receita de US$131 bilhões, a qual foi puxada principalmente por jogos, apps de edição de foto/vídeo e ferramentas empresariais.

As cifras ficam ainda mais impressionantes quando passamos para a venda serviços e produtos físicos, já que a receita registrada foi de US$1 trilhão. Nesse caso, os valores foram impulsionados principalmente por aplicativos de delivery e mercado.

Publicidade

É incrível ver tantos desenvolvedores criando aplicativos incríveis, construindo negócios de sucesso e alcançando usuários da Apple em todo o mundo. Este relatório é uma prova das muitas maneiras pelas quais os desenvolvedores estão enriquecendo a vida das pessoas com experiências em aplicativos e jogos, ao mesmo tempo em que criam oportunidades e impulsionam novas inovações. Temos orgulho de apoiar o sucesso deles. —Tim Cook, CEO da Apple.

Ainda de acordo com a Maçã, apps distribuídos pela App Store também fizeram US$150 bilhões em anúncios.

Todas essas categorias (serviços e produtos digitais/físicos e anúncios dentro dos apps) viram suas receitas mais que dobrarem desde 2019, com destaque para os serviços e produtos, que cresceram 2,6x. Alguns mercados específicos também se destacaram nesse meio tempo, como o dos Estados Unidos, o da China e o da Europa.

Mais especificamente, nos EUA, os gastos com pagamentos digitais cresceram mais de 7x; na China, os marketplaces online viram as compras de mercado crescerem mais de 5x desde 2019; na Europa, categorias já populares, como varejo e viagens, quebraram recordes. No Japão, na Austrália, na Nova Zelândia e na Índia, foram as categorias de apps mais populares.

Recentemente, vale lembrar, a Apple liberou outro levantamento sobre a App Store — este focado na prevenção de fraudes. De acordo com a companhia, a plataforma conseguiu bloquear US$2 bilhões em fraudes só em 2024.