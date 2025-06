Apple homologa novo Carregador MagSafe com suporte ao padrão Qi 2.2 em Taiwan

De acordo com descoberta do site 91mobiles no site da Comissão Nacional de Comunicações (National Communications Commission, ou NCC) de Taiwan, a Apple está se preparando para lançar um novo Carregador MagSafe com o padrão Qi 2.2.

A novidade foi observada nos modelos de número A3503 (2m) e A3502 (1m) — ambos na cor branca contendo um cabo trançado com uma extremidade no padrão USB-C e um disco de carregamento magnético de cerca de 100mm de diâmetro.

De acordo com o site, os novos carregadores da Apple contarão com uma potência de carregamento que poderá chegar a até 45W (15V × 3A) — desde que sejam anexados a uma fonte de carregamento que suporte essa potência, obviamente.

Eles também deverão ser compatíveis com iPhones mais antigos da Apple (pelo menos com o iPhone 11), mas nesses modelos a potência será limitada, uma vez que eles não contam com requisitos de hardware necessários para atingir potências maiores.

Pode ser que que os “iPhones 17”, que serão lançados em setembro, suportem o padrão Qi 2.2. Eles seriam os primeiros aparelhos da empresa a suportar as potências máximas oferecidas pelo padrão — o que justificaria o lançamento dos novos carregadores.

Além da potência incrementada (que pode chegar a até 50W em determinados aparelhos), o padrão Qi 2.2 também possui alinhamento magnético melhorado nativamente, sendo mais efetivo no carregamento sem fio.