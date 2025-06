Apple mostra como apagar o iPhone, liberar espaço no Mac e mais em novos vídeos

Ao longo dos últimos meses, a Apple lançou em seu canal brasileiro no YouTube uma série de novos vídeos de suporte, os quais visam guiar os usuários a respeito de diversos aspectos de seus dispositivos e sistemas.

Nessa nova leva de vídeos, temos tutoriais relacionados à Conta Apple, bem como a dispositivos como iPhones, Macs e Apple Watches — três dos principais aparelhos comercializados atualmente pela empresa.

Confira!

A Apple disponibiliza também páginas de suporte [1, 2, 3] visando auxiliar os usuários na mudança. Também temos um artigo ensinando como alterar a senha da Conta Apple.

Saiba como desemparelhar e redefinir o Apple Watch usando o iPhone ou diretamente no relógio.

Para saber mais, você pode consultar as páginas de suporte da Apple [1, 2] ou nossos artigos mostrando como desemparelhar e como resetar o Apple Watch.

A Apple oferece páginas de suporte para esse tutorial [1, 2], bem como nós também temos um artigo ensinando como redefinir e (opcionalmente) apagar o iPhone.

Saiba como configurar o Time Machine no Mac para fazer backups automáticos regularmente e como iniciar um backup manual a qualquer momento.

Confira também os artigos relacionados da Apple [1, 2, 3, 4 e 5], bem como nosso tutorial de como nosso tutorial em vídeo detalhando o recurso.

Saiba como instalar atualizações de software no Mac assim que elas estiverem disponíveis, para que você sempre tenha os recursos e as melhorias de segurança mais recentes do macOS.