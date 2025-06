CodeEdit é um editor gratuito que complementa o Xcode

Se você programa no macOS e está em busca de um editor de código leve, rápido e gratuito, vale a pena conhecer o CodeEdit. Gratuito e de código aberto, ele foi pensado exclusivamente para o ecossistema da Maçã.

O app é desenvolvido em Swift e segue à risca as diretrizes de design da empresa, com uma experiência fluida e integrada ao sistema. Por isso, ele vem ganhando força como uma alternativa mais enxuta aos tradicionais Xcode, Visual Studio Code e afins.

Mesmo sendo leve, o CodeEdit não deixa a desejar em recursos: tem destaque de sintaxe para várias linguagens, autocompletar, integração com Git, terminal embutido, snippets, busca e substituição em projetos, suporte a extensões e muito mais.

A versão mais recente (0.3.4) trouxe várias melhorias importantes, entre elas um novo painel de busca dentro do editor, uma interface de notificações personalizada, correções de bugs no terminal, aprimoramento da seleção de texto e mais.

Como o app ainda está em desenvolvimento, alguns usuários podem sentir dificuldades para configurar espaços de trabalho ou usar a interface dividida. Os criadores, contudo, dizem que o CodeEdit está evoluindo a passos largos.

Eles também dizem que a ferramenta não pretende substituir o Xcode, mas sim ser uma alternativa complementar para projetos fora do ecossistema da Apple, com boa performance e experiência para todos os tipos de desenvolvedores.

Quer você esteja começando na programação ou já seja experiente, o CodeEdit pode ser uma boa ferramenta para o dia a dia. Vale o reforço: ele está disponível gratuitamente no site oficial do projeto ou no GitHub. 💻

via OS X Daily