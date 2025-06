Entre no esquenta para a WWDC25 com esses wallpapers!

A apenas alguns dias de distância de nós, a WWDC25 deverá dominar o noticiário de tecnologia nos próximos dias. E se você — como nós — está ansioso para o evento, que tal entrar no clima com alguns wallpapers bem bacanas para os seus iDevices?

Publicidade

Criados pelo designer Basic Apple Guy, esses wallpapers foram inspirados na arte oficial do evento, que traz um visual translúcido e cheio de reflexos — em referência ao possível redesign dos sistemas, talvez? 👀

Com versões para iPhone, iPad e Mac, as imagens de fundo contam com versões para os modos claro e escuro — a versão para os computadores da Maçã, inclusive, muda automaticamente de acordo com a configuração do sistema.

Todos os wallpapers podem ser baixados em alta resolução e sem custos clicando nos links abaixo. No entanto, caso você queria apoiar o trabalho do designer que os criou, também é possível adquiri-los em um pacote que sai por US$3 nessa página.

iPhone [claro/escuro]

iPad [claro/escuro]

Mac [claro/escuro]

Mac [dinâmico]

Até o evento!