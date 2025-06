“homeOS”: novo registro da Apple pode indicar anúncio na WWDC25

A Apple poderá (finalmente) anunciar um novo sistema operacional voltado para casas inteligentes (o famigerado “homeOS”) durante a WWDC25. A pista mais recente veio de um registro de marca feito em abril passado, que reacendeu os rumores.

Publicidade

O nome “homeOS” foi registrado por uma empresa chamada Home Operations Suite LLC, a qual tudo indica ser uma das diversas companhias de “fachada” que a Maçã costuma usar para proteger a identidade dos seus projetos ainda não revelados.

Curiosamente, conforme apontado pelo 9to5Mac, tal registro cobre categorias como produtos e serviços de software — exatamente o tipo de classificação usada para sistemas operacionais.

Além dos Estados Unidos, a marca também foi registrada em países como Argentina, Peru e Liechtenstein — onde inclusive já está oficialmente aprovada. A movimentação global aumenta a suspeita de que algo realmente grande está por vir.

Publicidade

Essa não seria a primeira vez que a Apple usa esse tipo de estratégia. Em 2023, por exemplo, a empresa registrou o visionOS de forma parecida antes de anunciar oficialmente o Apple Vision Pro na WWDC daquele ano.

Na prática, o “homeOS” pode ser tanto um sistema completamente novo, pensado para um produto inédito (como um HomePod com tela), quanto uma reformulação do tvOS ou do software que roda nos dispositivos para casa, como o HomePod e a Apple TV.

Há, inclusive, muitos indícios de que esse novo dispositivo com tela esteja em desenvolvimento. O analista Ming-Chi Kuo informou, em março passado, que o produto entraria em produção em massa apenas no segundo semestre de 2025.

Mesmo assim, a WWDC sempre foi o palco principal da Apple para anunciar novidades em software — e mesmo que o novo hardware não esteja pronto, uma prévia do sistema operacional pode muito bem acontecer.

Publicidade

Claro que vale lembrar: o fato de a marca ter sido registrada não garante que o “homeOS” vai dar as caras na próxima segunda-feira. A Maçã já deixou muita gente na expectativa, tal como aconteceu em 2022, com o registro do “realityOS” — que nunca chegou a ser lançado oficialmente.

Ainda assim, com o evento batendo à porta, a chance de finalmente vermos a Apple apresentar seu sistema para casas inteligentes nunca pareceu tão real.

A keynote de abertura da WWDC25 está marcada para a próxima segunda-feira (9/6), devendo começar às 10h da manhã de Cupertino (14h em Brasília; 18h em Lisboa). O MacMagazine, é claro, fará uma cobertura completa do evento mais aguardado pelos desenvolvedores! 😉