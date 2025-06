OnePlus Pad 3 é anunciado com referência a “Ruptura”, do Apple TV+

A OnePlus resolveu ousar no lançamento do Pad 3 e, para isso, foi buscar inspiração justamente em… “Ruptura” (“Severance”), famosa série do Apple TV+. Além dessa produção, o vídeo também faz referência a “The White Lotus”, da HBO.

O anúncio mais parece um episódio de um programa de TV: ele começa com a chegada do Sr. Tillen a um resort, onde ele é tratado como a “realeza da OnePlus”. O clima, então, mistura as críticas sociais com o visual de ambas as séries.

Entre piadas sobre como as pessoas ali levam o lazer tão a sério que parece até trabalho, e personagens como Paul (um fã da OnePlus tão animado que não para de falar sobre a empresa) o vídeo vai, aos poucos, apresentando o novo tablet.

Falando sobre o gadget, ele chega com o novíssimo Snapdragon 8 Elite, prometendo 45% mais desempenho de CPU e 40% mais GPU . A tela tem 13,2 polegadas, resolução 3,4K, taxa de atualização de até 144Hz e suporte a 68 bilhões de cores.

De acordo com a OnePlus, são oito alto-falantes, metade pra graves e metade pra agudos, e uma bateria de impressionantes 12.140mAh, que promete até 18 horas de vídeo ou 6 horas de jogos pesados.

Há também suporte para multitarefa com o sistema Open Canvas, que permite abrir três apps ao mesmo tempo e mover conteúdo entre eles com facilidade.

No software, a integração com celulares da marca está mais forte do que nunca. É possível espelhar a tela do smartphone no tablet, compartilhar arquivos sem fio e até usar o tablet para atender chamadas ou responder mensagens.

O verdadeiro destaque é a inteligência artificial: há tradutor em tempo real de tela, sites e mensagens, assistente de escrita, leitor por voz, uma “borracha” para objetos nas fotos e até recursos que ajustam o texto conforme o contexto.

OnePlus Pad 3 traz integração com Macs

Uma novidade que chamou atenção é a integração com dispositivos da Apple. Mesmo rodando o Android 15, a OnePlus quer facilitar a vida de quem tem um Mac. A ideia é que o tablet permita, de forma simples e rápida, compartilhar arquivos com os dispositivos.

Além disso, dá para controlar o Mac ou espelhar a tela dele diretamente no tablet. Tudo funciona por meio do O+ Connect, um app da OnePlus que já permite transferências de arquivos sem fio e espelhamento de tela em outros dispositivos da marca.

Preços e disponibilidade

O OnePlus Pad 3 chega ao mercado europeu a partir de 600€, aos Estados Unidos por US$650 e ao Canadá por C$1.000. Vale lembrar, contudo, que todos os acessórios anunciados são vendidos separadamente:

OnePlus Stylo 2: 100€/US$110/C$150;

100€/US$110/C$150; One Plus Smart Keyboard: 170€/US$185/C$250;

170€/US$185/C$250; One Plus Folio Case: 60€/US$65/C$65.

A pré-venda já está aberta nesses territórios, com entregas previstas para 19/6. No entanto, é importante notar que, como outros produtos da marca, há poucas chances de o OnePlus Pad 3 chegar oficialmente ao Brasil.