Snapchat lança app para Apple Watch; Lens Studio ganha versão para iPhone

Se você mora no Brasil, é provável que o nome Snapchat seja — a essa altura do campeonato — uma lembrança distante para você. No entanto, a rede social que inventou o conceito de posts efêmeros os quais desaparecem depois de 24 horas segue firme e forte no exterior e anunciando novos recursos aqui e ali — inclusive para os dispositivos da Apple.

Publicidade

Hoje, a companhia anunciou o lançamento global do seu aplicativo oficial para Apple Watch, permitindo que seus usuários comuniquem entre si sem precisar tirar o iPhone do bolso.

Focado mais na troca de mensagens de texto e não de imagens/vídeos, ele traz suporte a recursos como o teclado do watchOS, o Scribble e o Ditado (Dictation), além de deixar você enviar emojis rapidamente.

Amigos e familiares são algumas das pessoas mais importantes em nossas vidas, então mantenha a conversa fluindo a qualquer hora e em qualquer lugar!

Com essa novidade, o Snapchat acaba de deixar rivais como o Messenger e o WhatsApp (ambos da Meta) para trás, já que eles ainda não contam com apps dedicados para o Apple Watch.

Publicidade

O Snapchat requer o watchOS 9.0 ou superior para funcionar no relógio da Maçã.

Lens Studio chega ao iOS

Esse, vale notar, não foi o único app anunciado pela Snap Inc. nesta semana. Ontem, a companhia anunciou o lançamento de uma versão do Lens Studio — software para macOS (e Windows) de criação de filtros de AR, de filtros de IA, etc. — para iOS, oferecendo a criadores de conteúdo mais flexibilidade.

Os efeitos criados pelo Lens Studio, vale notar, funcionam não só no Snapchat, mas também em apps/sites parceiros e nos Spectacles. Lançado originalmente em 2017, ele hoje conta com recursos de IA que deixam você usar prompts para criar efeitos e filtros.

Publicidade

Agora, você pode gerar seus próprios efeitos de IA, adicionar seus Bitmoji dançantes à diversão e se expressar com Lenses que refletem seu humor ou uma piada interna — esteja você em movimento ou perto do computador.

Gratuito para baixar, o Lens Studio requer o iOS 16.0 ou superior para funcionar.

via TechCrunch [1, 2]