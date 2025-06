App Keepfully facilita o controle de dinheiro e itens emprestados

Se você não pode depender da memória quando o assunto é se lembrar de empréstimos que você fez (seja de um livro ou um aparelho), o Keepfully é a solução para seu problema. O app oferece uma visão geral de tudo o que você emprestou, ajudando-o a se manter organizado.

Além de itens, com o Keepfully você também pode registrar o dinheiro emprestado para um amigo ou familiar — o app suporta várias moedas e permite adicionar um local a cada empréstimo, ideal para lembrar o contexto posteriormente.

A interface também é simples e intuitiva: veja exatamente quem deve o quê na aba “Pessoas”, que lista todas as pessoas salvas, bem como seus empréstimos. Você também pode marcar favoritos para um acesso mais rápido.

Com a função de alertas automáticos, você não se esquecerá mais de um empréstimo — sendo possível definir períodos personalizáveis para alertas. O app também armazena todos os empréstimos devolvidos para uma consulta fácil.

Agora na versão 2.0, o Keepfully apresenta um design modernizado e suporte ao Apple Vision Pro. Reconstruído do zero, o aplicativo oferece desempenho aprimorado e uma interface melhorada em todas as plataformas.

Há, ainda, novos recursos como a capacidade de rastrear vários tipos de objetos e de organizar empréstimos por pessoa.

O Keepfully também está integrado aos recursos dos sistemas da Apple, oferecendo sincronização com o iCloud, widgets das Telas de Início/Bloqueada, botão na Central de Controle e suporte ao app Atalhos (Shortcuts) — permitindo adicionar empréstimos usando a Siri.

O Keepfully requer pelo menos o iOS/iPadOS 18 e o watchOS 11. Ele está disponível gratuitamente na App Store, enquanto a versão Pro pode ser adquirida por R$20.