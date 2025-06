Game Sniper Elite 5 chegará a Macs, iPhones e iPads em 2026

O popular game Sniper Elite 5, lançado em 2022 e atualmente disponível apenas para consoles e PCs com Windows, chegará futuramente a nada menos que três plataformas da Apple: Macs, iPhones e iPads.

Publicidade

Com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026 nesses dispositivos, o game oferecerá funcionalidades já conhecidas como combate tático em terceira pessoa e a sua câmera da morte de raio-X exclusiva.

Ambientado na França de 1944, você joga como o atirador de elite Karl Fairburne, que está trabalhando junto com a Resistência Francesa em uma operação secreta dos Rangers americanos para enfraquecer as fortificações Atlantikwall ao longo da costa da Bretanha. Logo eles descobrem um projeto nazista secreto que ameaça acabar com a guerra antes que os Aliados possam invadir a Europa: a Operação Kraken.

Confira um trailer da sua versão para PS4/PS5:

Com a chegada do game aos dispositivos da Apple, usuários da Maçã poderão lutar pelos mapas imersivos que contam com locais do mundo real superdetalhados, bem como contarão com um sistema de travessia aprimorado.

Publicidade

O anúncio segue o lançamento recente de Sniper Elite 4 nos dispositivos da Apple. Caso conte com os mesmos requisitos, a versão 5 deverá requerer pelo menos um Mac ou iPad com o chip M1 ou um iPhone 15 Pro/Pro Max.

via AppleInsider