Gentler Streak ganha contagem completa de passos com movimentos não registrados e traz boas melhorias

Desde ontem (5 de junho), usuários do aplicativo Gentler Streak receberam importantes aprimoramentos no rastreio de atividades físicas com a atualização para a versão 5.5 do companheiro de exercícios.

De acordo com a Gentler Stories, desenvolvedora do app, o time esloveno trabalhou duro para implementar uma funcionalidade muito requisitada, focada em usuários com condições crônicas e também nos que curtem caminhada: a contagem de passos.

A novidade chega com a introdução da métrica Passos, que traz uma contagem completa de múltiplas informações, além de considerar passos não registrados no Activity Path durante o movimento do usuário. A métrica é apresentada pelo Gentler Streak não como uma meta a ser batida, mas como uma forma de o usuário compreender seu movimento ao longo do dia — mantendo-se fiel à especialidade do app.

Além da ampliação da contagem de passos, as novas funcionalidades agora incluem: novo visual para a contagem diária de passos; contagem atual de passos, distância total, duração, degraus escalados e batimentos cardíacos de caminhada; um gráfico comparativo com a média diária; histórico de 14 dias de passos, distância caminhada, degraus escalados e mais informações sobre caminhada.

A contagem de passos pode facilmente se tornar apenas mais uma métrica a ser perseguida — e é exatamente esse tipo de pressão que estamos trabalhando para evitar. Para integrar os passos de uma forma que realmente combine com o Gentler Streak, tivemos que repensar tanto como eles influenciam as orientações quanto como são visualizados. Um anel poderia parecer uma escolha natural de interface, mas anéis tendem a criar uma necessidade subconsciente de completá-los, o que entra em conflito com nosso princípio central: adaptar-se ao usuário, e não o contrário. Essa solução foi pensada para refletir o que é — não para direcionar o comportamento, mas para apoiar uma melhor compreensão dele. —Katarina Lotrič, CEO e cofundadora da Gentler Stories.

Outras boas novidades

Além dos aprimoramentos na contagem de passos, também vale destacar a melhoria na sincronização da TEP (taxa de esforço percebido), que agora mescla as informações do Gentler Streak com as do app Exercícios (Workout) do Apple Watch.

Em atualizações recentes, o Gentler Streak ainda ganhou um redesenho simplificado e intuitivo na seção “Bem estar” e uma personalização completa da aba “Streak”, além de ter tornado completamente gratuito o acompanhamento do ciclo menstrual.

O Gentler Streak pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas seu uso completo depende de uma assinatura que tem preços variáveis a depender da modalidade de pagamento (mensal/anual) e se você pretende compartilhá-lo ou não com a sua família.