O que fazer se esquecer a senha da sua Conta Apple (antigo ID Apple)

A Conta Apple (conhecida anteriormente como ID Apple) possibilita que você usufrua de todos os serviços da empresa, como a App Store, o Apple TV+ e o iCloud, por exemplo.

Publicidade

Por ser tão essencial para usar os aparelhos da marca, o esquecimento da senha pode causar muitas dores de cabeça para os usuários. Caso você esteja passando por essa situação, mostraremos o que pode ser feito para resolver isso! 🙂

Como redefinir a senha usando um dispositivo confiável

A maneira mais simples de fazer isso, segundo a Apple, é usar um outro dispositivo confiável da marca que já esteja conectado à sua Conta Apple.

Para isso, abra os Ajustes/Ajustes do Sistema, clique/toque no seu nome e vá até Início de Sessão e Segurança » Alterar Senha. Siga, então, os próximos passos.

Lembre-se de que, caso tenha a Proteção de Dispositivo Roubado ativada, será preciso aguardar uma hora para realizar essa ação.

Como redefinir a senha ao iniciar a sessão da Conta Apple em um aparelho novo

Durante a configuração de um novo dispositivo, selecione “Esqueceu a senha ou não tem uma Conta Apple?”, na Tela de Início mostrando a sessão da Conta Apple.

Publicidade

Posteriormente, abra os Ajustes (no iPhone/iPad) ou os Ajustes do Sistema (no Mac), toque em “Conta Apple” (no iPhone/iPad) ou em “Iniciar sessão” (no Mac). Depois, escolha “Esqueceu a senha?” ou “Esqueci a senha” e siga os procedimentos seguintes.

Como redefinir a senha em dispositivos que não sejam confiáveis

Caso você não esteja com um aparelho da Apple por perto mas tenha acesso ao seu número de telefone confiável, tente pegar um dispositivo da Maçã emprestado de um amigo ou familiar ou use um de uma Apple Store, por exemplo.

Publicidade

Abra o app Suporte nesse aparelho, selecione “Ferramentas de Suporte” e vá em “Redefinir a senha”.

Escolha “Ajude Uma Pessoa”, digite o endereço de email ou o número de telefone da sua Conta Apple e toque em “Continuar” para seguir as próximas instruções.

Como redefinir a senha usando o site da Apple

Você também pode redefinir a senha pela internet a partir de qualquer aparelho. Para isso, basta acessar o endereço iforgot.apple.com e seguir as instruções.

Deu tudo certo por aí? 🙏