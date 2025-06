Sistema de pagamentos da App Store ainda é a opção favorita de usuários nos EUA, mostra pesquisa

Há algum tempo (e por pura pressão regulatória), a Apple permite em certos mercados que desenvolvedores incluam links para ambientes de pagamentos alternativos em seus apps distribuídos pela App Store, dando-lhes a chance de escapar do sistema pagamentos proprietário da loja — que, como bem sabemos, cobra uma comissão de até 30% sobre cada compra interna.

Essa mudança, obviamente, foi vista como uma vitória para desenvolvedores, que passaram a poder escolher como exatamente querem cobrar pelas suas criações. No entanto, de acordo com uma pesquisa da AlphaWise (conduzida em maio), ainda há muito trabalho a fazer do lado dos consumidores, que ainda não parecem ter caído nas graças dessas plataformas de terceiros nos Estados Unidos.

Destacada em uma carta para investidores do Morgan Stanley a qual o pessoal do AppleInsider teve acesso, essa pesquisa perguntou para usuários de iPhones nos EUA sobre a probabilidade de eles optarem por outros sistemas de pagamento ao usar um app para iOS, com respostas que iam desde “extremamente provável” até “extremamente improvável”.

Segundo a pesquisa, 28% das pessoas entrevistadas disseram ser “extremamente provável” a possibilidade de elas optarem por um ambiente de pagamentos alternativo caso o preço do app se mantenha inalterado — um aumento em relação aos 27% de 2022 e aos 18% de 2021. Em contrapartida, 20% disseram que isso seria “relativamente provável” — uma queda em relação aos 23% de 2022 e 2021.

Ao mesmo tempo, 7% disseram ser “relativamente improvável” e 19% responderam ser “extremamente improvável” — número significativamente maior que os de 2022 (10%) e de 2021 (11%).

Entre os que consideram efetuar os seus pagamentos por meio de sistemas alternativos, pessoas jovens e homens no geral são a maioria. Isso, no entanto, não significa muita coisa, já que 75% dos usuários de iPhone pagam por no máximo cinco apps, o que é considerado pouco.

O preço da praticidade

O cenário mudou, no entanto, quando a pesquisa passou a perguntar se um desconto faria essas pessoas deixarem as compras internas da App Store de lado. No entanto, não pode ser um desconto qualquer; de acordo com a AlphaWise, seria necessário um desconto de pelo menos 29% para fazer essas pessoas considerarem saírem do app para pagar por algo em outro ambiente.

Como a taxa da App Store também gira em torno dos 30%, é possível que, no fim das contas, os desenvolvedores acabem recebendo o mesmo que ganhariam com o sistema da Apple caso optem por opções de terceiros, principalmente se considerarmos o caso de desenvolvedores menores, que têm um volume menor de vendas.

Isso não quer dizer, porém, que essa possibilidade não representa um risco para a atual receita da loja de aplicativos da Apple. Segundo o Morgan Stanley, a recente decisão da justiça estadunidense pode render um prejuízo de impressionantes US$3,7 bilhões para a Apple.

Resta-nos, assim sendo, observar como esse cenário evoluirá com o passar dos anos.