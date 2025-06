TikToker se dá mal em pegadinha envolvendo pagamento entre iPhones

Um vídeo viralizou mostrando uma pegadinha que terminou mal em Londres (no Reino Unido), onde um rapaz fingia receber pagamentos supostamente usando os recursos de pagamento sem contato em celulares de pessoas desavisadas.

Publicidade

A tendência, que começou no TikTok, está se tornando cada vez mais comum — e, obviamente, irritando muitos. Isso porque, ao aproximar um iPhone do outro, é reproduzido o conhecido som “ding” do Apple Pay ao lado do celular da vítima para imitar uma transação concluída. Logo em seguida, o “brincalhão” agradece e sai.

Conforme averiguado pelo Daily Mail, o rapaz em questão é conhecido como F Boogie, e tudo aconteceu quando ele se aproximou de um homem e fingiu pegar £1.000 (mais de R$7,5 mil) dele em uma transação sem contato. Mas a brincadeira saiu pela culatra, quando a vítima acreditou que o dinheiro havia sido realmente subtraído.

Dois policiais à paisana detiveram o influenciador, que foi algemado. Um deles informou, inclusive, que o revistaria em busca de evidências de itens usados ​​em suspeitas de fraude.

Publicidade

O incidente foi filmado por um amigo do influenciador que, ingenuamente, continuou perguntando se ele deveria continuar gravando. Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu posteriormente.

Mas isso é possível?

O cerne de “brincadeira” é fingir que uma pessoa transfere dinheiro para outra ao aproximar os smartphones — algo possível com o recurso Tap to Cash da Apple, mas isso requer o Apple Cash — que, vale notar, não está disponível no Reino Unido.

Por lá, assim como a maior parte da Europa e até o Brasil, o que está disponível é o Tap to Pay, mas ele é expressamente para comerciantes que recebem pagamentos — os quais mesmo assim devem estar usando aplicativos de pagamento específicos.

Portanto, vale ressaltar que nenhum dinheiro real é subtraído nessas brincadeiras, já o Apple Pay exige que o pagador confirme qualquer transação via Face ID/Touch ID antes que ela de fato aconteça.