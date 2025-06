watchOS 26 e tvOS 26 manterão compatibilidade dos sistemas atuais, diz leaker

Esperados para serem apresentados na segunda-feira (9/6), durante a keynote de abertura da WWDC25, o watchOS 26, o tvOS 26 e o Software do HomePod 26 tiveram suas respectivas (e supostas) listas de dispositivos compatíveis vazadas, de acordo com informações vistas pelo MacRumors [1, 2 e 3] de uma conta privada no X.

Em resumo, não há muitas novidades previstas para todos os três sistemas supracitados, cujas novas versões seriam compatíveis com todos os dispositivos que suportam as versões mais atuais — o que indica que a Apple continuará estendendo ao máximo o suporte aos seus aparelhos mais antigos.

No caso do watchOS, por exemplo, a atual versão do sistema (11) é compatível com pelo menos o Apple Watch Series 6, lançado em 2020 junto aos iPhones 12 (que também deverá receber a próxima versão do iOS). Ele também é compatível com o Apple Watch SE de 2ª geração e com os dois Apple Watches Ultra já lançados.

Pulando para o tvOS, o software atual é compatível com todas as gerações 4K do aparelho já lançadas, bem como o último modelo HD (lançado em 2015). Donos de qualquer um dos modelos de HomePods já lançados (inclusive o original, já descontinuado), por sua vez, também receberão o novo update.

Essa é uma boa notícia para quem é dono de dispositivos mais antigos e quer mantê-los em dias com atualizações de software e segurança. Mesmo que esses aparelhos possam porventura acabar perdendo alguns novos recursos, eles não ficam “parados no tempo” por completo em relação aos mais recentes.

