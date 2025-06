WhatsApp testa encaminhamento de mensagens para a Meta AI e repostagem de status mesmo sem menções no iOS

O WhatsApp está testando uma novidade que aumentará a integração entre o mensageiro e a Meta AI, tornando mais fácil para os usuários enviar conteúdos recebidos no app diretamente para o chatbot de inteligência artificial da Meta.

Como visto pelo WABetaInfo na versão de testes 25.17.10.78 do app, disponível no TestFlight, será possível encaminhar mensagens e fotos para a Meta AI — eliminando a necessidade de copiar o conteúdo e depois colar o texto ou subir a imagem na conversa com o chatbot.

Ao encaminhar uma mensagem, será possível adicionar uma descrição ou um contexto adicional. Isso poderá ser útil caso você queira fazer alguma pergunta à Meta AI sobre o conteúdo compartilhado (como descobrir se trata-se de uma informação verdadeira, por exemplo).

Obviamente, a Meta AI só terá acesso às mensagens que forem explicitamente encaminhadas para ela (algo que, claro, será opcional). No entanto, as mensagens enviadas poderão ser usadas para treinamento visando melhorar a IA da empresa, como mostra a captura de tela acima.

Opções de compartilhamento para status

Tendo recentemente adicionado a possibilidade de usuários marcados repostarem atualizações de status, o WhatsApp (de acordo com o mesmo site) está testando permitir que esses status sejam compartilhados por qualquer pessoa que os visualizarem, mesmo que elas não estejam marcadas neles.

A novidade aparecerá como uma nova opção no momento da publicação de um status, sendo completamente opcional. Quando alguém compartilhar uma atualização, o autor receberá uma notificação avisando sobre a ação e o status compartilhado não incluirá informações dele.

Além disso, os status compartilhados também poderão ser recompartilhados por terceiros. Nesses casos, apenas o usuário que o compartilhou por último será notificado (e não o autor original), mantendo a sequência de republicações o mais privado possível.