WWDC25: Apple repaginará apps importantes e levará Pré-Visualização ao iOS/iPadOS, diz Gurman

O jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), compartilhou há pouco uma avalanche de informações sobre tudo o que a Apple deverá anunciar na próxima segunda-feira (9/6), quando acontecerá a keynote de abertura da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025.

Como esperado, o grande foco do evento deverá ser mesmo o rumorado redesign que a Apple promoverá em basicamente todos os seus sistemas operacionais, com a Apple Intelligence ganhando um número mínimo de novos recursos no iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 e visionOS 26.

Esse novo visual, que leva o codinome “Solarium” internamente, trará uma série de elementos que lembram bastante materiais como o vidro, além de apostar bastante em efeitos de luz e transparência.

Barras de ferramentas e abas nesses novos sistemas, bem como a clássica barra de menus e os botões de janela do macOS, terão um visual completamente novo, e ícones de apps serão refeitos para combinar melhor com o resto do sistema — embora continuem com o mesmo formato quadrado (mas com quinas redondas) da linguagem visual atual.

Apps novos e outros não tão novos assim

O mesmo vale para widgets, que embora tenham sido refeitos do zero, continuarão funcionando mais ou menos da mesma forma. O mesmo, porém, não pode ser dito para apps como Telefone (Phone), Câmera (Camera) e Safari, que passarão por mudanças mais drásticas.

Intocado basicamente desde 2007, o app Telefone vai ganhar um novo modo de visualização que combina contatos, chamadas recentes e a caixa de entrada em uma única janela rolável; o app Câmera, que ficou demasiadamente “inchado” com o passar dos anos, por sua vez, ganhará uma interface mais simplificada; e o Safari, que recebeu sua última grande atualização com o iOS 15, terá um verdadeiro banho de loja, incorporando muitos dos novos elementos visuais do iOS 26.

O app Mensagens (Messages) também receberá atenção, embora não deva mudar muito em relação à sua versão atual. Assim como já acontece no WhatsApp, por exemplo, será possível usar ele para criar enquetes as quais poderão ser enviadas em grupos, bem como trocar o papel de parede das conversas (até que enfim, hein?!) — no caso do mensageiro da Maçã, no entanto, o wallpaper poderá ser visualizado por todos os membros da conversa.

E por falar em apps, uma ferramenta clássica do macOS deverá desembarcar no iOS e no iPadOS pela primeira vez. Falo do Pré-Visualização (Preview), permitindo que usuários de iPhones e iPads tenham acesso a mais ferramentas de manipulação de edição de PDFs sem ter que baixar um app de terceiros para tal. Ao que tudo indica, ele virá pré-instalado nos novos sistemas e seguirá a mesma linguagem visual do Pages, Numbers e Keynote.

Ainda na seara do iOS/iPadOS 26, teremos novos recursos de multitarefa para iPads, os quais deverão lembrar bastante o que se já tem no macOS e só entrarão em cena quando o usuário conectar um teclado e um mouse ao tablet. Além disso, o Apple Pencil também deverá receber um upgrade focado no idioma árabe, como comentamos aqui.

Outro app que virá pré-instalado é o rumorado “Jogos” (“Games”). Descrito por Gurman como um pouco “decepcionante”, ele funcionará como uma espécie de App Store focada em games, trazendo atalhos para o download de jogos de terceiros e acesso aos títulos do Apple Arcade.

(As poucas) novidades de IA

Apesar do foco nesse aguardado design, os novos sistemas terão sim novos recursos de IA, os quais deverão deixar a Apple um pouquinho mais próxima dos seus concorrentes.

O mais notável deles, como dito pelo próprio jornalista, tem a ver com capacidades de tradução, que agora serão empurradas pela Apple Intelligence e estarão disponíveis em todos os cantos do sistema, incluindo chamadas, mensagens de texto e até mesmo nos AirPods na forma de um recurso de tradução simultânea.

Os Genmojis, por sua vez, passarão a permitir que o usuário combine dois emojis já existentes, desbloqueando novas possibilidades.

Quem tem acompanhando as desventuras da Apple quando o assunto é IA, sabe do suposto desejo da companhia de integrar o Gemini (do Google) à Siri e às Ferramentas de Escrita (Writing Tools), dando a usuários uma alternativa ao ChatGPT (da OpenAI). No entanto, a empresa não tem planos de anunciar essa novidade durante a WWDC — muito provavelmente por conta da investigação do Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA contra o Google.

O Xcode, porém, deverá receber suporte a grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês) de terceiros (local ou na nuvem) em breve. Essa novidade, segundo Gurman, é uma resposta ao fracasso do Swift Assist, recurso não lançado mas que usava a Apple Intelligence e sofria com graves alucinações.

Novidades para o futuro

Gurman também citou outras novidades de software que pintaram no noticiário nas últimas semanas, mas que, segundo ele, deverão ficar para 2026 (ou até mais tarde).

Uma delas é a versão repaginada do app Calendário (Calendar), que recebeu o codinome “Buttercup” no iOS e “Honeycrisp” no macOS, e realmente deverá ficar para a WWDC26. O novo app Saúde (Health) com recursos de IA também deverá receber um tratamento parecido.

A WWDC25, como dito, está marcada para começar na próxima segunda-feira (9/6), às 10h de Cupertino (14h em Brasília; 18h em Lisboa). O MacMagazine, como de costume, fará uma cobertura completa do evento!