YouTuber usa iPhone com USB-C como webcam para o Nintendo Switch 2

Já pensou em usar o iPhone como uma câmera para o Nintendo Switch 2? Pois saiba que isso é possível, graças ao suporte a webcams USB-C presente no novo console, o qual permite que usuários reproduzam o vídeo capturado em câmeras externas no dispositivo.

Como dispositivos de vídeo USB usam o padrão UVC, o YouTuber Niles Mitchell, do canal Will It Work?, testou a possibilidade de conectar o console ao iPhone usando um cabo de captura de vídeo que conta com uma extremidade no padrão USB-C e a outra, HDMI.

Enquanto a extremidade USB-C foi ligada diretamente no Nintendo, a outra foi conectada ao iPhone com a ajuda de um cabo HDMI para USB-C — o que permitiu transmitir o conteúdo de vídeo do iPhone diretamente para o console sem grandes complicações ou dificuldades.

O único passo adicional necessário para realizar essa façanha foi baixar um aplicativo de espelhamento disponível gratuitamente na App Store (o True Visage), para deixar o conteúdo da câmera sem nenhum botão adicional, fornecendo uma imagem limpa para o console.

Embora a imagem apresentada no Switch tenha um atraso em relação à captura, ela pode ser útil até certo ponto (caso você não tenha uma câmera) ao usar recursos como o GameChat, o qual permite fazer chamadas de vídeo diretamente no console durante a jogatina.

Bem interessante, não acham? 😉

via 9to5Mac