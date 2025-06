Como mudar a fonte padrão no Editor de Texto do Mac

Dentre os diversos usos do aplicativo Editor de Texto (TextEdit) do macOS, está a possibilidade de criar documentos de textos em uma interface simples, sem muitas distrações como no Pages ou no Microsoft Word, por exemplo.

Caso você faça uso dele com uma certa frequência, é possível escolher qual será a fonte padrão para novos documentos criados. Veja como fazer isso! 💻

Com o app aberto, vá até Editor de Texto » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , . Com a aba “Novo Documento” selecionada, clique no botão “Alterar…” ao lado de “Fonte de texto simples” ou “Fonte de Formato RTF”.

Em seguida, selecione uma fonte na janela “Fontes” que será aberta.

Simples, não é? 👨‍💻