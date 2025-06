Conheça esse carregador de viagens da Satechi, com potência de 145W

Se você busca um carregador para viagens focado em iPhones, Apple Watches e AirPods, eu já lhes mostrei uma boa opção da Satechi.

Já se você estiver procurando algo para dispositivos mais parrudos, como MacBooks e iPads, a empresa também tem uma ótima opção. Me refiro ao 145W USB-C 4-Port GaN Travel Charger, lançado no começo de 2024.

Pense no MacBook Pro de 16 polegadas — na verdade, a comparação vale para qualquer MacBook, mas faz mais sentido no modelo maior. Isso porque ele vem com um carregador de 140W com uma única porta USB-C. Ele cumpre o objetivo, mas poderia ser um pouco mais versátil.

E é exatamente esse o ponto forte do carregador da Satechi.

Ele tem 9,7cm de comprimento, 7,7cm de largura e 3,1cm de espessura, pesando 346,5g. O tamanho e o peso são bem parecidos com os do carregador de 140W da Apple, mas com ótimos diferenciais.

A começar que, dentro da caixa, ele vem com adaptadores para o Reino Unido, o Brasil/Europa e a Austrália — e claro, ele por si só vem com o padrão americano, o que basicamente o torna compatível com muitas tomadas mundo a fora. Para fazer a troca dessa “cabeça”, há uma trava de segurança a qual evita que ela fique mal fixada ou coisas do tipo.

E não termina aí, pois, além disso, ele também vem com uma bolsa de malha para transporte.

Mas falando do carregador em si, diferentemente do da Apple, ele tem quatro portas USB-C, com as duas primeiras (PD1 e PD2) oferecendo até 140W de potência (Power Delivery 3.1) cada e as duas últimas (PD3 e PD4) disponibilizando até 45W cada. Claro, você precisa fazer algumas contas caso queria conectar até quatro aparelhos para recarga de uma vez só.

O esquema de carregamento é este:

Ou seja: se você quer recarregar apenas um MacBook Pro de 16″, consegue atingir os 140W necessários para ter a recarga rápida — lembrando que é preciso utilizar o cabo MagSafe 3 do próprio computador para isso. Agora, se você quer recarregar o Mac e um iPad durante à noite, por exemplo, consegue fornecer 100W de potência para o computador e 45W para o tablet — o que, convenhamos, é muito bom!

Quer colocar o iPhone também na jogada? A escadinha fica então em 100W, 25W e 20W. Enfim, deu para entender — e acredito que as imagens acima são bem explicativas.

O ponto é que a Satechi consegui fazer algo bem mais interessante que a Apple, em um formato basicamente igual. O acessório oferece, por exemplo, distribuição de energia inteligente. Utilizando a tecnologia GaN e grafeno como isolante interno, ele evita ativamente que o calor chegue ao exterior, ainda que forneça uma carga poderosa e eficiente — contanto, é claro, com proteções antiestática e para coisas como curto-circuito, sobrecorrente, superaquecimento e sobretensão.

Talvez o produto poderia ficar um pouquinho mais versátil se, em vez de quatro portas USB-C, ele tivesse três USB-C e uma USB-A — como outros disponíveis por aí. Mas não é algo que me fez falta, pessoalmente, já que todos os meus dispositivos atuais já são USB-C.

O 145W USB-C 4-Port GaN Travel Charger custa US$120 no site da Satechi e pode ser uma ótima escolha para você, que viaja sempre com todos os seus gadgets.

