“Liquid Glass” é o nome da nova interface do iOS 26 (e dos demais sistemas), segundo Gurman

A Apple deverá anunciar amanhã, durante a keynote de abertura da WWDC25, a maior reformulação visual do iOS desde o lançamento do design flat com o iOS 7, em 2013.

A nova linguagem visual, supostamente batizada de “Liquid Glass”, trará uma estética mais translúcida, reflexiva e com profundidade — remetendo à aparência de superfícies de vidro. Ela será aplicada a elementos de interface como botões, barras de ferramentas, abas e outros controles padrão do sistema, conferindo um visual mais imersivo e coeso em todo o ecossistema da empresa.

Apresentada por Alan Dye (vice-presidente de interfaces humanas da Apple), a mudança não se restringirá ao iOS 26: iPadOS 26, macOS 26 (com possível codinome “Tahoe”), watchOS 26, tvOS 26 e até o CarPlay também receberão o novo visual, que trará mais consistência entre as plataformas por ser baseado na interface do visionOS — ainda que respeitando as particularidades de navegação e interação de cada uma.

20º aniversário do iPhone

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, a “Liquid Glass” não será apenas uma repaginada estética: ela servirá como base para futuras mudanças de hardware. A Apple já estaria preparando, para 2027, um iPhone comemorativo dos 20 anos do modelo original.

Conhecido internamente como “Glasswing”, o aparelho teria laterais totalmente curvas de vidro, bordas extremamente finas e uma tela contínua, sem entalhe e nem a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) — graças ao uso de Face ID sob o display.

Para amanhã, as novidades deverão ficar mesmo todas concentradas nos novos sistemas operacionais (e em alguma coisa de inteligência artificial), visto que não são esperados novos hardwares para esse evento. Uma possibilidade seria um novo AirTag, mas ele não combina muito com a WWDC; já o aguardado HomePod com tela poderia até receber um sneak peek na keynote, mas segundo Gurman a Apple preferirá focar os anúncios em coisas que estão de fato mais prontas para sair do forno desta vez.

Apple Intelligence

Ainda que os holofotes do mercado estejam voltados para avanços em inteligência artificial, a Apple — que tem sido criticada por estar atrasada nessa área — deverá focar seus esforços na consolidação e no refinamento dos seus sistemas operacionais, com uma identidade visual mais sofisticada e futurista.

Há alguns dias, Gurman também detalhou possíveis novidades que a Apple poderá anunciar para a sua IA — mas ele não espera nada revolucionário entre o que será apresentado amanhã.

A keynote da Worldwide Developers Conference 2025 acontecerá nesta segunda-feira (9/6), começando às 14h pelo horário de Brasília (18h em Lisboa). Faremos a cobertura completa aqui no MacMagazine, como sempre. Fiquem ligados! 😉