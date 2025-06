Que tal um carregador 3-em-1 perfeito para ter em casa e durante viagens?

Em outubro de 2024, a Satechi lançou dois carregadores Qi2 bem interessantes. O review do Qi2 Trio Wireless Charging Pad, você já conferiu aqui no MacMagazine. Agora chegou a vez de falarmos do 3-in-1 Foldable Qi2 Wireless Charging Stand.

Publicidade

Como o próprio nome indica, trata-se de um carregador 3-em-1 (ou seja, para iPhones, Apple Watches e AirPods, se você está inserido no mundo Apple) dobrável, o que o torna um produto muito versátil — mais sobre isso abaixo. Antes, porém, vamos às suas especificações.

Com 9cm de comprimento, 9cm de largura e 15,8cm de altura, ele pesa 303,5g. Não é leve, mas tampouco pesado — diria que ele tem o peso ideal para ficar estável na mesa, mas também ser bem portátil. O peso dele se dá muito pela utilização de um alumínio premium (97% reciclado).

Além disso, a base é de couro vegano e o disco de carregamento de silicone, macio; já as dobradiças são (aparentemente) resistentes e duráveis, permitindo que você coloque o telefone na posição ideal desejada (deitado, para compatibilidade com o Modo Em Espera, ou em pé).

Falando especificamente do fato de ser dobrável, eu gostei muito dele justamente por ser um produto muito bom tanto para deixar na sua mesa de cabeceira em casa quanto para levar em viagens. Ele é muito bem construído, e pode ser facilmente o seu parceiro de recarga de todos os dias pois, além de ter um visual muito legal, ocupa pouco espaço — e, diferentemente das bases mais tradicionais, o relógio é recarregado na parte de trás, enquanto os AirPods ficam abaixo do iPhone.

Publicidade

Quando dobrado, ele fica muito portátil para ser levado em viagens, tirando a necessidade de você ter um acessório em casa e outro para momentos de deslocamento. Ainda no quesito viagens, outra enorme vantagem é que o produto vem acompanhado de um cabo USB-C/USB-C (1 metro) de ótima qualidade e um carregador de parede de parrudos 45W.

O melhor de tudo? Ele vem com adaptadores para o padrão brasileiro/europeu e do Reino Unido — sendo que o carregador em si é no padrão americano. Ou seja, é um produto de fato pensado para ser completo e perfeito para viagens! Nada de ficar perguntando no hotel se eles têm um adaptador, de pegar um qualquer que não encaixa direito, etc. 😅

As potências de recarga para iPhones (Qi2), Apple Watches e AirPods são respectivamente de 15W, 5W e 5W. Isso quer dizer que você precisa de um iPhone 12 ou mais recente para tirar proveito da facilidade dos ímãs e de um Apple Watch Series 7/Ultra ou mais recente para aproveitar a recarga rápida pro relógio.

Eu já testei muitos produtos dessa categoria (bases e stands para recarga) e posso afirmar que esse é o mais completo de todos no sentido de você não precisar comprar mais nada (como um cabo de boa qualidade ou um adaptador de parede) e poder usar em diferentes cenários (tanto em casa quanto viajando).

Obviamente, por ser um produto completo, o preço reflete isso. Ele custa US$130, mas eu lhe garanto que faz bastante sentido investir em algo assim do que em uma base ou um stand para casa e um outro carregador para levar em viagens.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.