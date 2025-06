Saiba exatamente onde está o seu passaporte com essa capa da Satechi

Existem documentos que, se você perder, vai ter uma dor de cabeças daquelas! O passaporte, por exemplo, é um deles — especialmente se você estiver viajando. E, sim, eu quase perdi o meu — história real, não é apenas uma narrativa para este review —, mas fui salvo justamente por esse produto. Falo da Vegan-Leather FindAll Passport Cover, da Satechi.

Esse acessório tem 14,3cm de comprimento, 10,6cm de largura e 1,7cm de altura, pesa 104g e, como o nome indica, é feito de couro vegano. Ele tem como premissa simplesmente guardar o seu passaporte. Contudo, mais do que isso, ele conta com espaços para quatro cartões e proteção RFID (que limita as funções de escaneamento dos cartões por aproximação).

Além de guardar o seu passaporte e os seus cartões, o grande diferencial dele é ser compatível com a rede Buscar (Find My) da Apple. Ou seja, basta estar próximo de algum dispositivo da Maçã para que esse porta-cartões se comunique e envie, pro seu iPhone, sua localização exata.

Ele tem uma bateria de lítio de 150mAh que pode ser recarregada em acessórios em fio Qi, Qi2 ou MagSafe — há um indicador que mostra exatamente onde posicionar o carregador (esse círculo com a marca da empresa).

Além disso, ele tem Bluetooth 5.2 e um alto-falante de 80-90dB, a fim de ajudar na hora de procurar o produto quando ele está perdido.

Atrelar o produto à sua Conta Apple, a fim de ficar visível no app Buscar, é muito simples: basta ligar o porta-passaporte apertando o botão dentro dele uma vez, abrir o app no iPhone, tocar na aba “Itens”, depois no sinal de “+”, em “Adicionar Outro Item” e seguir as instruções.

Se por um acaso não funcionar de primeira por algum motivo, você pode fazer o porta-passaporte voltar às configurações de fábrica pressionando o botão quatro vezes rapidamente, depois pressionando-o novamente por ao menos três segundos — uma confirmação sonora indicará que o processo foi completado.

Ah, para desligar o porta-passaporte (a fim de economizar bateria, quando ele estiver na gaveta da sua casa), basta apertar esse mesmo botão 2 vezes rapidamente e depois uma terceira por 5-7 segundos — 2 bipes confirmam que ele foi desligado.

Mas, sendo bem realista, nem sei se você precisa fazer isso. Eu já estou usando o produto há alguns meses (usei em duas viagens, já), ele está ligado dentro da minha gaveta no momento em que eu estou escrevendo este artigo e a bateria ainda está completamente cheia. Ou seja, eu diria que dura bem mais que os três meses prometidos pela Satechi. O fato é que, antes de viajar, vale recarregá-lo completamente — só por via das dúvidas.

Voltando ao caso que comentei acima, vou contar exatamente o que aconteceu. Eu viajei com a família (oito pessoas, no total) e nós não estávamos todos juntos no avião. Ali, na hora, conseguirmos conversar com algumas pessoas e fizemos uma troca de alguns assentos. Nessa, eu já tinha colocado uma bolsa de acesso da NOMATIC (que eu uso justamente para evitar perder o passaporte) no bolso do assento. E, quando troquei de lugar, esqueci de levá-la.

Pois bem, pousamos e saímos do avião. Um tempo depois, já na fila para pegar o carro alugado, peguei o meu iPhone e vi a notificação informando que eu havia deixado o passaporte para trás! 😱 Ao tentar voltar, obviamente fui impedido. Mostrei então para a funcionária da companhia aérea que o meu passaporte ainda estava no avião pelo mapa do app Buscar, e ela rapidamente, por rádio, avisou a outro funcionário sobre o ocorrido. Me pediu para voltar ao mesmo local que estávamos em uns 10-15 minutos para pegar o passaporte de volta, e foi justamente o que aconteceu.

Se não fosse a notificação avisando que eu tinha deixado o passaporte para trás, eu dificilmente notaria que estava sem a minha bolsa, por conta da correria da situação; e digo mais: se não fosse a localização me mostrando que o passaporte estava ali, no avião, eu até poderia sentir falta da bolsa, mas não sei se lembraria que estava no bolso do avião — poderia achar que tinha caído ou arrebentado no meio do caminho, por exemplo.

Por essas e outras, ter um produto assim pode fazer bastante diferença. O Vegan-Leather FindAll Passport Cover custa US$60 e está disponível em três cores: preta, areia e rosé. Indispensável!

