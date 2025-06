Como restaurar itens perdidos ou antigos com o Time Machine do Mac

O Time Machine é um recurso deveras importante para quem possui um Mac. Com ele, você pode armazenar (e posteriormente recuperar) arquivos do seu computador, caso dê algum problema com ele.

Para isso, será preciso usar uma unidade de armazenamento externa (como um SSD ou um HDD externo com boa capacidade). Por aqui, nós já mostramos como usá-lo na prática; hoje, ensinaremos como recuperar facilmente os itens perdidos ou versões antigas de arquivos do Mac.

Abra uma janela do Finder para o item que quer restaurar (por exemplo: para recuperar um arquivo apagado acidentalmente da pasta “Documentos”, abra-a). Abra o Time Machine, localizado na pasta “Outro” do Launchpad, ou abrindo o Finder, clicando em “Aplicativos” e selecionando o app. Opcionalmente, você também pode ir no ícone do Time Machine na barra de menus do Mac (se estiver lá), clicar nele e selecionar “Explorar Backups do Time Machine”. Use as setas e a linha do tempo para navegar pelos backups locais e externos feitos no seu Time Machine. Caso você veja uma marca que se alterna de luminosa piscante para cinza escuro, isso indica que um backup ainda está carregando ou está sendo validado no disco de backup.

Selecione um ou mais itens que deseja restaurar (pode ser, inclusive, uma pasta inteira) e clique em “Restaurar”.

Ao fazer isso, os itens que tiverem sido restaurados retornarão ao seus locais originais. Aguarde até que o processo seja concluído.

