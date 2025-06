AirPods 4 e AirPods Pro 2 terão controle de câmera e áudio com qualidade de estúdio

A Apple apresentou hoje alguns novos recursos para os AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído) e os AirPods Pro 2 — ambos os modelos equipados com o chip H2.

A novidade mais interessante é a possibilidade de capturar fotos e vídeos à distância com o controle de câmera. Ao usar o app Câmera (ou apps de terceiros compatíveis no iPhone ou iPad), será possível pressionar e segurar uma das hastes dos AirPods para tirar uma foto ou iniciar uma gravação de vídeo — e pressionar e segurar novamente interromperá a gravação.

Além disso, a criação de conteúdo será aprimorada com a gravação de áudio com qualidade de estúdio. Segundo a Apple, graças ao chip H2 e aos recursos computacionais dos AirPods, os usuários também desfrutarão de textura vocal mais natural e clareza em chamadas no iPhone/iPad/Mac.

A gravação de áudio com qualidade de estúdio também oferecer suporte aos aplicativos Câmera (Camera), Gravador (Voice Memos), Mensagens (Messages), aplicativos de videoconferência e de câmera de terceiros compatíveis.

Os novos recursos estarão disponíveis com o iOS 26, o iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26, cujas primeiras versões beta foram liberadas hoje e estarão disponíveis para todos em algum momento em setembro.

