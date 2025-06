★ Aniversário da UGREEN 2025: energizando cada porcento da sua jornada

Desde 2012, a UGREEN tem se dedicado à criação de eletrônicos e acessórios inovadores que melhoram e enriquecem o dia a dia e o trabalho. Em comemoração ao seu aniversário de 2025, a ela está destacando a UGREEN Uno Series e os novos fones de ouvido totalmente sem fio UGREEN ClipBuds Magic. Esses produtos inovadores despertam a imaginação com designs divertidos e displays inteligentes expressivos, trazendo personalidade e emoção para cada um deles.

Publicidade

Com o slogan “Energizando cada porcento da sua jornada”, a UGREEN mantém seu compromisso de energizar cada aspecto da sua experiência de forma eficiente, confiável e cuidadosa. Seja uma recarga rápida ou uma carga completa, os produtos UGREEN são companheiros confiáveis na sua jornada.

UGREEN Uno Series: potência com criatividade

A UGREEN Uno Series combina funcionalidade prática com designs criativos e divertidos. Os principais produtos da série incluem:

Cada produto conta com uma tela inteligente com emojis para feedback em tempo real sobre o carregamento, e é equipado com a tecnologia GaNInfinity para fornecimento de energia ultraeficiente. Com carregamento rápido de 100W, suporte a múltiplos dispositivos e distribuição inteligente de corrente, os usuários desfrutam de um desempenho fluido. A proteção embutida contra sobrecorrente, sobretensão e superaquecimento garante um carregamento seguro e sem preocupações.

Publicidade

Para celebrar ainda mais a criatividade, a UGREEN está fazendo parceria com criadores talentosos do Oriente Médio, da Rússia, da Coreia do Sul e do Brasil para criar edições especiais de aniversário da UGREEN Uno Series. Esses designs únicos serão presenteados aos fãs desses países e regiões por meio de um evento especial no site da UGREEN.

UGREEN ClipBuds Magic: design divertido e som personalizado

Os UGREEN ClipBuds Magic contam com uma tela sensível ao toque em LCD colorido com emoticons personalizáveis. O design leve em formato de clipe em U garante um encaixe seguro e confortável. Com driver dinâmico de 12mm, eles oferecem um som rico e imersivo, ideal para amantes de música em movimento.

A UGREEN Uno Series já está disponível com preços promocionais no Brasil por meio das principais plataformas online, como Mercado Livre, Amazon, AliExpress e Shopee. Os ClipBuds Magic estrearão na Eletrolar Show em São Paulo, de 23 a 26 de junho, onde tanto os produtos da Série Uno quanto os ClipBuds Magic estarão em exibição para experiência prática.

Publicidade

A UGREEN já atende mais de 200 milhões de usuários em 130 países. Somos gratos por todos os momentos que compartilhamos e estamos empolgados com os novos capítulos que ainda virão. A UGREEN está sempre ao seu lado, pronta para dar energia ao seu próximo porcento!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.