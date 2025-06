Aplicativo Diário finalmente ganhará versões para iPad e Mac

Apresentado pela primeira vez ao mundo há duas WWDC, o app Diário (Journal) finalmente ganhará uma versões para Mac e iPad no final do ano, quando provavelmente serão liberados os recém-anunciados iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.

O suporte do aplicativo a esses sistemas é um pedido antigo de usuários — muito por conta do amplo suporte desses sistemas a teclados físicos, o que com certeza é uma forma muito mais confortável de se adicionar novas entradas.

Divulgação/Apple

O iPhone, é claro, também funciona com teclado externos, mas convenhamos: é muito mais natural usar um acessório do tipo com um tablet ou um computador — principalmente se você tiver um MacBook, que já tem um teclado embutido.

As novidades, no entanto, não param, por aí. Também será possível adicionar novas entradas com a ajuda do Apple Pencil no iPad, o que deverá agradar quem prefere uma experiência mais tradicional de diário.

Com o lápis da Maçã, também será possível, é claro, adicionar desenhos e outros rabiscos (alô, pessoal do lettering), tornando o ato de escrever sobre a sua vida ainda mais pessoal.

O app também ficará mais versátil, uma vez que será possível separar as suas entradas em diferentes diários — como um para a sua vida pessoal, outro para a profissional, etc.

Também será adicionado uma nova visualização de mapa que deixará você navegar pelas suas entradas com base nos lugares em que você as escreveu — novidade que ficará ainda melhor em telas maiores.

E aí, curtiram? Pessoalmente, estou considerando seriamente dar uma outra chance ao app quando ele chegar ao macOS.