App DockIt organiza o Dock do seu Mac de forma prática e inteligente

O DockIt é um app para macOS criado por um desenvolvedor brasileiro e pensado para organizar o Dock do Mac da melhor forma possível.

Publicidade

Em seu LinkedIn, o criador Afonso Oliveira explicou que a ideia de desenvolver o app surgiu da bagunça do seu Dock, que ficava desorganizado e cheio de apps que ele utilizava em diferentes contextos no Mac.

Assim surgiu o DockIt, que permite criar perfis de Dock personalizados para diferentes fluxos (como trabalho, foco ou lazer) e alternar entre eles de forma simples e fácil, aumentando a produtividade.

Após criar os perfis com base nas suas diferentes necessidades, basta selecionar os apps que você deseja adicionar em cada um. Depois disso, é possível alternar instantaneamente entre os perfis de Dock, a qualquer momento, com um único clique.

Além disso, o app possui uma interessante função de reorganização automática do Dock com base no uso real dos apps pelo usuário. Mais especificamente, um algoritmo inteligente utiliza dados como o tempo de uso e a frequência de foco dos apps para otimizar a organização dos seus Docks. Ele também conta com um Assistente Inteligente, detecção de apps externos e configurações e interface personalizáveis.

O DockIt é o app ideal para quem busca praticidade, foco e um Dock sempre alinhado com os apps que realmente usa, de forma simples e direta. Seu download pode ser feito em seu site oficial, e ele conta com um plano básico gratuito com perfis de Dock ilimitados, suporte padrão e um teste grátis de 7 dias.

O plano Unlimited consiste em uma compra única de US$10 e inclui suporte prioritário e detecção automática de apps.